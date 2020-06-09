МГИК: Ротация членов избиркома не отразится на работе

Возможная ротация сотрудников не повлияет на работу избиркомов, сообщил зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Комментируя петицию к членам избирательных комиссий с призывом не работать на общероссийском голосовании, Реут сообщил, что «никаких обращений по этому поводу к нам пока не поступало», передает «Агентство городских новостей «Москва».

При этом он назвал ротацию членов избиркомов «делом вполне привычным и плановым». По его словам, «каждый член комиссии вправе написать заявление и выйти из состава». Он пояснил, что в таком случае ушедшего члена избиркома «немедленно заменят другим из резерва составов УИК», людей в резерве более чем достаточно.

Реут также указал, что в «УИК в основном по 15 членов комиссии с правом решающего голоса», поэтому «выход из состава даже нескольких человек равно как и невыход их на работу не будет иметь никакого значения и не скажется на работе комиссии».

«Наша общая задача обеспечить выполнение закона и предоставить гражданам возможность реализации их прав», – сказал он.

Напомним, руководитель рабочей группы Общественной палаты России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев заявил, что предусмотренные меры защиты здоровья во время голосования по поправкам в Конституцию носят абсолютно исчерпывающий характер.

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