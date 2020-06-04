В ОПРФ заявили об «исчерпывающем характере» мер по защите участников голосования

Предусмотренные меры защиты здоровья во время голосования по поправкам в Конституцию носят абсолютно исчерпывающий характер, заявил руководитель рабочей группы Общественной палаты России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев на расширенном заседании 4 июня.

Григорьев присутствовал на недавнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК). «Глава ЦИК Элла Памфилова подробно рассказала о том, как будет защищаться здоровье граждан во время голосования. Она заверила, что все наши наблюдатели, ровно так же, как и члены избирательных комиссий, получат необходимые средства индивидуальной защиты, а также возможность пройти тестирование на коронавирус», – приводятся его слова на сайте ОПРФ.

Он рассказал о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия участников голосования, утвержденных ЦИК.

Так, в профилактических целях на каждом участке для голосования организуют пункт температурного контроля и при входе будет размещен дезинфицирующий коврик; все участники голосования будут обеспечены средствами индивидуальной защиты (одноразовой маской и перчатками, а также одноразовой ручкой); в помещении для голосования организуют места для дезинфекции рук.

Обеспечить бесконтактное передвижение участников голосования и соблюдение социальной дистанции помогут специальные линии-указатели. Более того, в течение всего дня участок для голосования будет обрабатываться дезинфицирующими растворами.

«Мы анализировали международный опыт – как известно, во время эпидемии в 11 странах на разных уровнях было проведено голосование (в том числе в США, Франции и Южной Корее). Могу сказать, что те меры, которые предусмотрены у нас, носят более расширенный и абсолютно исчерпывающий характер», – подчеркнул Максим Григорьев.

Директор Федерального национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России, главный внештатный оториноларинголог Министерства здравоохранения РФ, член-корреспондент РАН, профессор, член ОП РФ Николай Дайхес подчеркнул важность всей ситуации и обсуждаемой темы.

«По сути, голосование по поправкам – это первое массовое мероприятие, которое будет проводиться на первом этапе выхода из кризиса. Для нас это не только медицинская проблема, но и важный общественный момент – это вопрос самоорганизации и ответственности граждан. Мы понимаем, что если в Москве сегодня инфекция идет на спад, то в ряде регионов она продолжает активно наступать. Следование всем рекомендациям ЦИК – это вопрос самосознания граждан, и, конечно, это является определенным испытанием», – сказал он.

Николай Дайхес отметил, что все детали обеспечения безопасности на участках внимательно проработаны с эпидемиологами.

«Очень важный момент – это раздельный вход граждан на участки и выход с них, это очень важное дополнение», – заявил Дайхес.

То, что все меры, утвержденные Роспотребнадзором и согласованные ЦИК, действительно сделают процедуру безопасной и эффективной, подтвердила директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, член-корреспондент РАН, профессор, член ОП РФ седьмого состава Оксана Драпкина.

«Вирус передается воздушно-капельным и контактным путями. Поэтому есть рекомендация как можно меньше соприкасаться с поверхностями и сделать так, чтобы вся процедура голосования занимала не более 15 минут. Мне также представляется важным разделение голосования на два типа – на участке или дистанционно, из дома и любого другого помещения», – добавила она.

Генеральный директор лечебно-профилактического учреждения «Центр медицинской профилактики ГАЗ», главный врач, зампред Комиссии ОП РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Валентина Цывова, представляющая Нижегородскую область, отметила, что в регионе еще не ослаблен режим самоизоляции, и в настоящий момент сохраняется угроза распространения коронавирусной инфекции.

«Все семинары с наблюдателями мы проводим дистанционно. Конечно, в нынешних условиях будет тяжело, но я думаю, мы все справимся и выйдем достойно из этой ситуации», – сказала она.

Председатель комиссии ОПРФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич рассказал о нарастающей кампании по дискредитации голосования.

«Мы фиксируем огромное количество сознательных вбросов, призванных напугать людей, чтобы они не пошли голосовать. Распространяются всевозможные слухи, сплетни и фейки, дискредитирующие весь процесс голосования», – сообщил он.

При этом есть регионы, которые оперативно откликаются на эти вызовы времени и опровергают ложную информацию.

«Когда общественные палаты субъектов РФ и региональные СМИ создают сплав, это дает синергетический эффект. Эти позитивные практики нужно распространять по всей стране», – сказал Малькевич.

О настроениях граждан перед голосованием в Курской области рассказал зампред Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Константин Комков.

«Разных инсинуаций достаточно. Поэтому мы стараемся чаще выступать в СМИ, говорить о поправках, о процедуре голосования, об общественном наблюдении», – сказал он.

Он привел результаты регионального опроса, который показал, что при соблюдении всех мер защиты со стороны ЦИК более 60 процентов граждан Курской области готовы принять участие в голосовании.

«Я думаю, что общероссийское голосование – это психологически знаковый день, символизирующий возврат к нормальной жизни. Обеспечить достойное общественное наблюдение за этой процедурой – особенно важная задача для нас», – заключил он.