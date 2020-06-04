В ОПРФ заявили об «исчерпывающем характере» мер по защите участников голосования

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Польша нашла новый повод для удара по «Северному потоку – 2»Фото: Stefan Sauer/DPA/ТАСС
Грядущее возобновление строительства «Северного потока – 2» активизировало противников проекта. США уже пригрозили новыми серьезными санкциями. Не устояла и Польша. Она возбудила новое дело против Газпрома на 50 млн евро за отказ предоставить информацию о «Северном потоке – 2». Эксперты считают, что это далеко не последняя претензия к российскому газопроводу, направленная на срыв его запуска. Подробности...
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«Надо создать трансконтинентальную опасность для Америки»

Отсутствие ДОН не угрожает непосредственно российским национальным интересамФото: Artyom Anikeev/Transport Photo Images/Global Look Press
«Мы оказываемся в опасной зоне: старых договоренностей уже нет, а новых еще нет. Трамп не очень представляет, насколько это опасно. Новый Карибский кризис вполне вероятен», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД дипломат Андрей Бакланов. Он рассказал о том, какими дипломатическими и военными мерами России следует ответить Америке на односторонний выход из Договора по открытому небу. Подробности...
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При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск

Даже диаметр ракеты имеет большое значение для ее успехаФото: REUTERS/Joe Skipper
Продолжаются споры о том, насколько технологически новым является запущенный к МКС космический корабль Crew Dragon. Несомненно, Илон Маск произвел ряд ярких, но по сути чисто внешних эффектов (как его новые скафандры, например). Однако некоторые технические решения Crew Dragon действительно стали большим шагом вперед для освоения космоса. Хотя и рискованными. Подробности...
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Кто заплатит за гигантский ущерб от беспорядков в Америке

Владельцы уничтоженных магазинов получат страховку, но покроет ли она все их убытки?Фото: Wong Maye-E/AP/ТАСС
Продолжающиеся в США беспорядки нанесли американскому бизнесу и инфраструктуре беспрецедентный ущерб – по крайней мере, по сравнению с большинством прежних подобных событий в Америке. О каких суммах потерь может идти речь, кто покроет все эти грандиозные убытки и какими будут последствия происходящего для всей экономики США? Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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Эта Америка сломалась, несите новую

Алексей Алешковский, сценарист
После 11 сентября либералы жаловались, что США превращаются в полицейское государство. Сегодня оно стоит на коленях перед мародерами. Это – свобода? Перспектива у такой «свободы» одна – то же полицейское государство, только в худшем изводе. Подробности...
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Китай формирует свою идеологию, правда, опять пытаясь скрестить западный Модерн со своим цивилизационным опытом. Отказ же от идеологии вообще – заведомый проигрыш в холодной войне с Западом. Подробности...
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ПАСЕ не нравится, что Россия становится самостоятельнее

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              В ОПРФ заявили об «исчерпывающем характере» мер по защите участников голосования

              4 июня 2020, 16:29

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              Предусмотренные меры защиты здоровья во время голосования по поправкам в Конституцию носят абсолютно исчерпывающий характер, заявил руководитель рабочей группы Общественной палаты России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев на расширенном заседании 4 июня.

              Григорьев присутствовал на недавнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК). «Глава ЦИК Элла Памфилова подробно рассказала о том, как будет защищаться здоровье граждан во время голосования. Она заверила, что все наши наблюдатели, ровно так же, как и члены избирательных комиссий, получат необходимые средства индивидуальной защиты, а также возможность пройти тестирование на коронавирус», – приводятся его слова на сайте ОПРФ.

              Он рассказал о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия участников голосования, утвержденных ЦИК.

              Так, в профилактических целях на каждом участке для голосования организуют пункт температурного контроля и при входе будет размещен дезинфицирующий коврик; все участники голосования будут обеспечены средствами индивидуальной защиты (одноразовой маской и перчатками, а также одноразовой ручкой); в помещении для голосования организуют места для дезинфекции рук.

              Обеспечить бесконтактное передвижение участников голосования и соблюдение социальной дистанции помогут специальные линии-указатели. Более того, в течение всего дня участок для голосования будет обрабатываться дезинфицирующими растворами.

              «Мы анализировали международный опыт – как известно, во время эпидемии в 11 странах на разных уровнях было проведено голосование (в том числе в США, Франции и Южной Корее). Могу сказать, что те меры, которые предусмотрены у нас, носят более расширенный и абсолютно исчерпывающий характер», – подчеркнул Максим Григорьев.

              Директор Федерального национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России, главный внештатный оториноларинголог Министерства здравоохранения РФ, член-корреспондент РАН, профессор, член ОП РФ Николай Дайхес подчеркнул важность всей ситуации и обсуждаемой темы.

              «По сути, голосование по поправкам – это первое массовое мероприятие, которое будет проводиться на первом этапе выхода из кризиса. Для нас это не только медицинская проблема, но и важный общественный момент – это вопрос самоорганизации и ответственности граждан. Мы понимаем, что если в Москве сегодня инфекция идет на спад, то в ряде регионов она продолжает активно наступать. Следование всем рекомендациям ЦИК – это вопрос самосознания граждан, и, конечно, это является определенным испытанием», – сказал он.

              Николай Дайхес отметил, что все детали обеспечения безопасности на участках внимательно проработаны с эпидемиологами.

              «Очень важный момент – это раздельный вход граждан на участки и выход с них, это очень важное дополнение», – заявил Дайхес.

              То, что все меры, утвержденные Роспотребнадзором и согласованные ЦИК, действительно сделают процедуру безопасной и эффективной, подтвердила директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, член-корреспондент РАН, профессор, член ОП РФ седьмого состава Оксана Драпкина.

              «Вирус передается воздушно-капельным и контактным путями. Поэтому есть рекомендация как можно меньше соприкасаться с поверхностями и сделать так, чтобы вся процедура голосования занимала не более 15 минут. Мне также представляется важным разделение голосования на два типа – на участке или дистанционно, из дома и любого другого помещения», – добавила она.

              Генеральный директор лечебно-профилактического учреждения «Центр медицинской профилактики ГАЗ», главный врач, зампред Комиссии ОП РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Валентина Цывова, представляющая Нижегородскую область, отметила, что в регионе еще не ослаблен режим самоизоляции, и в настоящий момент сохраняется угроза распространения коронавирусной инфекции.

              «Все семинары с наблюдателями мы проводим дистанционно. Конечно, в нынешних условиях будет тяжело, но я думаю, мы все справимся и выйдем достойно из этой ситуации», – сказала она.

              Председатель комиссии ОПРФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич рассказал о  нарастающей кампании по дискредитации голосования.

              «Мы фиксируем огромное количество сознательных вбросов, призванных напугать людей, чтобы они не пошли голосовать. Распространяются всевозможные слухи, сплетни и фейки, дискредитирующие весь процесс голосования», – сообщил он.

              При этом есть регионы, которые оперативно откликаются на эти вызовы времени и опровергают ложную информацию.

              «Когда общественные палаты субъектов РФ и региональные СМИ создают сплав, это дает синергетический эффект. Эти позитивные практики нужно распространять по всей стране»,  – сказал Малькевич.

              О настроениях граждан перед голосованием в Курской области рассказал зампред Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Константин Комков.

              «Разных инсинуаций достаточно. Поэтому мы стараемся чаще выступать в СМИ, говорить о поправках, о процедуре голосования, об общественном наблюдении», – сказал он.

              Он привел результаты регионального опроса, который показал, что при соблюдении всех мер защиты со стороны ЦИК более 60 процентов граждан Курской области готовы принять участие в голосовании.

              «Я думаю, что общероссийское голосование – это психологически знаковый день, символизирующий возврат к нормальной жизни. Обеспечить достойное общественное наблюдение за этой процедурой – особенно важная задача для нас», – заключил он.


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