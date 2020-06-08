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Как Кожедуб из-под Чернигова стал лучшим советским военным летчиком

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Представления о положении России у многих жителей Украины крайне далеки от реальостиФото: Marko Djurica/Reuters
Крайне парадоксальными – по крайней мере, с российской точки зрения – оказались результаты недавнего социального опроса, проведенного на Украине. Большинство жителей страны считают, что Россию в противостоянии с Украиной ждет неизбежное поражение. И все же появлению таких шапкозакидательских настроений есть вполне логичное объяснение. Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

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              Жители поучаствуют в создании программы экономической интеграции НАО и Поморья

              8 июня 2020, 18:10

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              Жители Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) смогут участвовать в разработке программы совместного социально-экономического развития регионов, сообщил глава Минвостокразвития Александр Козлов.

              В программе планируется определить совместные проекты НАО и Поморья, которые будут способствовать развитию обоих регионов и повышению качества жизни в них. Документ также должен предусмотреть меры федеральной поддержки, которыми смогут пользоваться такие проекты, передает ТАСС.

              «Через месяц мы должны уже запустить общественную площадку для того, чтобы получать предложения и с ними работать. Это предложения людей, которые живут в регионах, лидеров общественного мнения, тех профессиональных сообществ, которые их формируют. Мы будем смотреть предложения и с ними обсуждать», – сказал министр.

              Как пояснил замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков, в августе прошлого года был запущен специальный сайт, где любой гражданин мог оставить предложения для включения в стратегию развития Арктики. По его словам, площадка оказалась востребованной, в ее работе приняли участие более 600 экспертов.

              «Мы предлагаем на базе этого информационного ресурса создать специальную площадку для подачи экспертами и любыми гражданами предложений в программу совместного развития двух регионов», – сказал Крутиков.

              Кроме того, с июля по октябрь планируется проводить тематические конференции по ключевым направлениям совместного развития регионов с участием некоммерческих организаций, малого и среднего бизнеса, представителей коренных малочисленных народов. Итоговый проект программы будет представлен на общественное обсуждение на сайте.

              «И нужно обязательно предусмотреть механизм общественного одобрения проекта такой программы гражданами двух регионов и на заседаниях законодательных собраний двух регионов. И вынести итоговый проект программы на рассмотрение госкомиссии по вопросам развития Арктики», – добавил Крутиков.

              Планируется, что в программу будет включен долгосрочный прогноз развития двух регионов с учетом их совместных проектов. Кроме того, в документе будут определены целевые показатели по развитию экономики, повышению качества жизни населения.

              Программа будет включать несколько разделов. Одним из направлений совместного развития НАО и Архангельской области станут общие экономические проекты, в том числе в сфере обрабатывающей и добывающей промышленности, малого бизнеса. Отдельный акцент будет сделан на развитии инвестиционного климата регионов.

              Вторым направлением станет развитие инфраструктуры: в этом разделе программы планируется предусмотреть проекты в области энергетики, транспортной инфраструктуры.

              «И здесь, конечно, ключевой акцент на развитии Северного морского пути и повышении транспортной доступности удаленных территорий», – пояснил Крутиков.

              В третий раздел войдут проекты по развитию социальной сферы, в том числе здравоохранения, образования. По мнению замминистра, здесь важно обратить особое внимание на повышение доступности социальных услуг, особенно на удаленных территориях.

              «И, конечно, [четвертое] – это направление, связанное с традиционной хозяйственной деятельностью и защитой традиционного образа жизни коренных малочисленных народов», - сказал Крутиков. Он добавил, что в дальнейшем структура программы может дополняться с учетом предложений жителей и экспертов.

              По мнению врио главы Архангельской области Александра Цыбульского, работа над такой программой позволит определить точки роста для каждого из двух регионов и правильно планировать совместные проекты. Он добавил, что сейчас существующая между регионами конкуренция снижает возможный эффект от реализации проектов. Врио главы НАО Юрий Бездудный также поддержал формат работы, добавив, что общая работа регионов даст новый стимул для развития не только новых, но и уже существующих проектов.

              Как уточнил Александр Козлов, координировать разработку программы будет федеральный штаб во главе с Минвостокразвития. В него войдут представители Минэкономразвития, Минэнерго, Минприроды РФ и еще ряда федеральных ведомств. В состав штаба также будут включены врио глав НАО и Архангельской области Юрий Бездудный и Александр Цыбульский. Для координации работы на местах будут созданы региональные штабы, состав которых определят руководители регионов.

              В конце мая было объявлено, что власти Архангельской области и НАО подготовят программу совместного развития двух регионов. В нее войдут меры, которые позволят качественно улучшить социально-экономическое положение каждого из субъектов. Программа предполагает, прежде всего, экономическую интеграцию регионов, создание новых рабочих мест, диверсификацию экономики.

              При этом вице-премьер – полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в свою очередь подчеркивал, что целью программы должно стать не только экономическое развитие регионов, но и улучшение жизни людей.


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