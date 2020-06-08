Кадыров поможет 207 женихам выкупить невест

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выделить средства более 200 женихам, у которых из-за коронавируса нет финансовой возможности выкупить невест, сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман республики.

Ранее Кадыров поручил духовенству составить списки желающих вступить в брак, но не имеющих для этого финансовой возможности, в том числе из-за карантинных ограничений.

«По поручению главы республики Рамзана Кадырова во всех районах были сформированы списки желающих жениться, но имеющих финансовые затруднения. Региональный фонд Ахмата-Хаджи Кадырова по составленному списку выделил средства на выкуп 207 невест», – сообщили в муфтияте.

Семьи женихов получат по 50 тыс. рублей на совершение обряда бракосочетания по мусульманским канонам, который предусматривает выплату за невесту определенной суммы денег – урду, установленного духовенством. Впоследствии эти деньги передаются в дар невесте, передает РИА «Новости».

В муфтияте подчеркнули, что из-за коронавируса за невестой могут ехать только две машины, круг участников торжеств ограничен самыми близкими родственниками.

В Чечне с начала апреля духовенство запретило бракосочетания по исламским канонам из-за коронавируса. Десятки свадеб пришлось отложить, наиболее часто задаваемый властям республики вопрос во время режима самоизоляции был связан со снятием запрета на бракосочетание. С 25 мая запрет отменили, однако ограничения на проведение свадебных торжеств сохраняются, число участников свадебной церемонии ограничено.

В конце мая сам Кадыров прокомментировал слухи о своей болезни, заверив, что полностью здоров. Он рассказал, что с начала вспышки коронавируса регулярно обследуется.