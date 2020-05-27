Кадыров ответил на слухи о своей болезни

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о своей болезни, заверив, что полностью здоров. Он рассказал, что с начала вспышки коронавируса регулярно обследуется.

«Если даже я заболел, в мире миллионы людей заражены коронавирусом, десятки тысяч умерли, я что, не человек? Не имею права заболеть? Не имею права поставить капельницу и поднять иммунитет? Я абсолютно здоровый человек», – заявил он в прямом эфире в социальной сети Instagram, который проводил его помощник, директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев.

Кадыров рассказал, что праздник Ураза-Байрам он отмечал в самоизоляции, дома, передает ТАСС.

Глава Чечни добавил, что с начала распространения коронавируса он проходит обследование в Грозном, чтобы обезопасить окружающих. «С начала пандемии два раза компьютерную томографию делал, несколько раз сдавал анализы крови, обычные анализы сдаю, потому что общаюсь с людьми, чтобы не стать переносчиком. Стараюсь, как могу, не заболеть, как и все остальные жители. Каждый человек обязан делать все, чтобы быть здоровым», – подчеркнул Кадыров.

Он также прокомментировал информацию, появившуюся в ряде СМИ, о том, что он якобы был госпитализирован в Центральную клиническую больницу в Москве. Кадыров рассказал, что ежегодно проходит там диспансеризацию.

«Я как глава республики именно там два раза в год обязан проходить проверку. <...> Не я это придумал, все главы регионов так. Я должен ежегодно проходить диспансеризацию в ЦКБ в Москве как глава субъекта. Если даже я заболел, если бы даже поехал, здесь [в Чечне] я бы помешал сотням людей, отвлекая внимание врачей, министра», – сказал глава республики.



Ранее СМИ утверждали, что у Кадырова заподозрили коронавирус, его якобы госпитализировали в Москву. Руководитель регионального оперштаба по противодействию коронавирусу Магомед Даудов заявил, что глава Чечни здоров, сведения СМИ неправдивы.

Позже Кадыров опубликовал в соцсетях фотографию с лично проведенного совещания оперативного штаба республики по борьбе с коронавирусом.