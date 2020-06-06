Собчак отреагировала на протесты в США песней «Убили негра»

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала видео «в поддержку» американцев, вышедших на протесты после смерти Джорджа Флойда, с песней «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики».

«Миннеаполис, я с тобой. Смотреть со звуком», – говорится в подписи к видео в Instagram . Также Собчак подписала ролик тегом #blacklivesmatter, который используют участники протестов.

Некоторые подписчики ведущей оценили шутку, но другие пользователи обвинили Собчак в оскорбительном поведении и расизме.

Протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского. В ряде городов США вводили комендантский час, в Вашингтоне его снова объявили на двое суток.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в США.