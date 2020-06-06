Власти Вашингтона выселили военнослужащих нацгвардии из отеля

Власти американского столичного округа Колумбия попросили военнослужащих национальной гвардии из штата Юта, прибывших в город для обеспечения правопорядка, покинуть номера одного из отелей, сообщил телеканал Fox News.

«Прошлой ночью нас информировали, что военнослужащие будут переселены из номеров гостиницы. Национальная гвардия Юты поддерживает гражданские власти в самой главной задаче по защите жизней, сохранению собственности и критически важной инфраструктуры в столице страны», – приводит слова представителя национальной гвардии майора Джейми Томаса ТАСС.

Комментируя ситуацию, мэр Вашингтона Мюриэл Боузер заявила, что никого не выселяла, но за проживание гвардейцев город платить не собирается. По ее мнению, например, это должны сделать власти штата Юта. «Если они собираются использовать номера, то им придется за них заплатить», – подчеркнула Боузер.

Сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли раскритиковал Боузер, представляющую Демократическую партию.

«Выселение состава гвардии из отелей после ночной смены, когда они рисковали своими жизнями – это позорное, мелочное и дискредитирующее решение мэра», – заявил сенатор.

Глава города направила ряд писем губернаторам, из чьих штатов прибыли в Вашингтон военнослужащие. «Национальная гвардия Нью-Джерси является одним из подразделений, которые прибыли в Вашингтон в отсутствие моего запроса и без уведомления меня. Как мы видели в последние дни, в их присутствии нет необходимости, это может быть контрпродуктивно для обеспечения мирного характера протестов», – написала она губернатору Филу Мерфи. Практически аналогичное послание поступило в адрес губернатора Огайо Майкла Девайна. В письме президенту Соединенных Штатов мэр Вашингтона потребовала вывести из города все дополнительные федеральные силы и военных.

По данным Reuters, в округе Колумбия, либо в пути к нему находятся около 5 тыс. бойцов нацгвардии. При этом Национальная гвардия округа Колумбия подчиняется только президенту США, поскольку столичный округ не имеет статуса штата.

В пятницу президент США Дональд Трамп обвинил Боузер в некомпетентности, предупредив, что если мэр Вашингтона не будет хорошо относиться к подразделениям национальной гвардии, то в столицу Соединенных Штатов могут ввести «другую группу мужчин и женщин».

Ранее Трамп призвал губернаторов и мэров от демократов задействовать национальную гвардию для предотвращения беспорядков.

В воскресенье вечером в столице США ввели комендантский час. Вопреки этому в ночь на понедельник протестующие в США попытались сжечь «церковь президентов» рядом с Белым домом. В понедельник после совещания Трампа с главой Пентагона и генпрокурором США было принято решение направить на подавление беспорядков дополнительные силы. На базы вблизи Вашингтона и в пригороды американской столицы перебросили военных.

Мэр Вашингтона Муриэл Баузер назвала позором разгон «безоружных протестующих» у Белого дома. Глава Пентагона Марк Эспер отказался поддержать использование Закона о восстаниях 1807 года против демонстрантов, а позже приказал отозвать всех переброшенных к Вашингтону военных на базы постоянной дислокации.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах и отказе генералов США использовать армию против американских граждан.

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