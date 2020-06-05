В полиции объяснили избиение жителя Магнитогорска без маски

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Выборы президента США помогут «Северному потоку – 2»

Американцы придумали новый план, как остановить строительство российской трубыФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
В США рассказали, какой именно удар Америка готова нанести по «Северному потоку – 2». Новые санкции не ударят напрямую по Газпрому. Однако они усложнят жизнь компаниям, которые будут оказывать России услуги по достройке газопровода. Впрочем, новые санкции могут вступить в силу, когда строительство «Северного потока – 2» будет уже завершено. И не последнюю роль в этом сыграют выборы президента США. Подробности...
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Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
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При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск

Даже диаметр ракеты имеет большое значение для ее успехаФото: REUTERS/Joe Skipper
Продолжаются споры о том, насколько технологически новым является запущенный к МКС космический корабль Crew Dragon. Несомненно, Илон Маск произвел ряд ярких, но по сути чисто внешних эффектов (как его новые скафандры, например). Однако некоторые технические решения Crew Dragon действительно стали большим шагом вперед для освоения космоса. Хотя и рискованными. Подробности...
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Главная цель России в Ливии не связана с поражениями Хафтара

Поражение войск фельдмаршала Хафтара под Триполи пока еще не стало победой его враговФото: Karine Pierre/Reuters
Многим казалось, что в ливийской гражданской войне Москва подыгрывает Хафтару. Однако на деле Москва сумела сохранить доверительный контакт и с его врагами из Правительства национального согласия (ПНС). Неслучайно сразу после крупного разгрома войск Хафтара в аэропорту Триполи, ПНС отправила делегацию в Москву. Как России защитить свои интересы в Ливии, если расклад сил там решительно изменился? Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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Интеграции черных в Америке так и не случилось

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
Почему внутри Америки так много самых разных людей так активно поддерживают протесты, а иностранцам и иммигрантам первого поколения кажется, что чёрные люди давно чрезмерно эксплуатируют карту рабства, сегрегации и неравенства и заходят слишком далеко? Подробности...

В США творится большевистский обман

Илья Переседов, журналист
Бацилла левой идеологии, которая убила Российскую империю и лишила её будущего, через сто лет точно так же может пустить под откос историю США. Тогда американцам придётся напоминать себе о потерянном величии своей страны куплетами про «Песни Элвиса, и хруст кунжутной булки…» Подробности...
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С чиновниками-вотчинниками не будет «НЭПа 2.0»

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Глядя на ситуацию в Норильске, приходится констатировать, что со времён крепостного права или даже вотчинного управления в умах иных чиновников мало что изменилось. Москва далеко, авось не заметят, по-тихому проскочим, а там ладно. Подробности...
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              В полиции объяснили избиение жителя Магнитогорска без маски

              5 июня 2020, 11:41

              Текст: Алина Назарова

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              Задержанный за нарушение масочного режима житель Магнитогорска, к которому применили резиновую дубинку, перед этим оказал сопротивление стражам порядка и оскорблял их, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

              Патруль в Магнитогорске застал 34-летнего мужчину без маски в магазине, сделав ему соответствующее замечание. «Горожанин ответил в грубой форме и отказался пройти для составления административного протокола, а также применил физическую силу в отношении представителя власти», – пояснили Ura.ru в пресс-службе полицейского главка.

              В настоящее время в отношении нарушителя составлены административные протоколы о неповиновении сотрудникам полиции и невыполнении правил, предусмотренных действующим в регионе в связи с пандемией коронавируса режимом повышенной готовности. Ему грозит арест до 15 суток и штраф до 30 тыс. рублей.

              «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до пяти лет», – добавили в ведомстве.

              Видео, на котором полицейские задерживают мужчину без маски и при этом бьют его резиновой дубинкой, появились в магнитогорском паблике во ВКонтакте. При этом многие пользователи обратили внимание, что автор ролика не запечатлел предшествующие события, и предположили, что мужчина мог сам спровоцировать стражей порядка на жесткие действия.


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