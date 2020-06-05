В полиции объяснили избиение жителя Магнитогорска без маски

Задержанный за нарушение масочного режима житель Магнитогорска, к которому применили резиновую дубинку, перед этим оказал сопротивление стражам порядка и оскорблял их, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Патруль в Магнитогорске застал 34-летнего мужчину без маски в магазине, сделав ему соответствующее замечание. «Горожанин ответил в грубой форме и отказался пройти для составления административного протокола, а также применил физическую силу в отношении представителя власти», – пояснили Ura.ru в пресс-службе полицейского главка.

В настоящее время в отношении нарушителя составлены административные протоколы о неповиновении сотрудникам полиции и невыполнении правил, предусмотренных действующим в регионе в связи с пандемией коронавируса режимом повышенной готовности. Ему грозит арест до 15 суток и штраф до 30 тыс. рублей.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до пяти лет», – добавили в ведомстве.

Видео, на котором полицейские задерживают мужчину без маски и при этом бьют его резиновой дубинкой, появились в магнитогорском паблике во ВКонтакте. При этом многие пользователи обратили внимание, что автор ролика не запечатлел предшествующие события, и предположили, что мужчина мог сам спровоцировать стражей порядка на жесткие действия.