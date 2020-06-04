В следовавшем в Москву автобусе нашли истощенного львенка

В четверг утром в багажном отсеке автобуса Махачкала – Москва, остановленного под Волгоградом, полицейские нашли истощенного львенка, проводится проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

«Утром 4 июня сотрудниками сводного отряда в Светлоярском районе для плановой проверки был остановлен рейсовый автобус Setra, следовавший по маршруту Махачкала – Москва. В багажном отсеке автобуса был обнаружен плотно закрытый деревянный ящик, владельца которого среди пассажиров не было. 38-летний водитель автобуса также не смог пояснить содержание ящика. С его слов, груз ему передали неустановленные лица для транспортировки в столицу», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Официальный представитель ГУ МВД по региону Светлана Смольянинова пояснила, что в ящике нашли львенка.

«Документов, подтверждающих легальность приобретения и перевозки дикого животного, а также ветеринарных сертификатов, водитель предъявить не смог. Прибывший в составе следственно-оперативной группы ветеринарный врач кинологического центра управления МВД по Волгограду осмотрел львенка и пришел к выводу, что животное истощено и сильно напугано, а его перевозка осуществлялась с нарушением санитарных норм», – сказала Смольянинова.

Львенка решили перевезти в Волгоград и временно поместить в кинологический центр. Для подбора рациона питания специально пригласили дрессировщика, определены условия содержания.

Полиция проводит проверку по факту перевозки экзотического животного.

Вот такого перепуганного маленького безбилетника обнаружили в автобусе Махачкала — Москва. Львенок ехал в деревянном ящике в багажном отсеке. Водитель не смог объяснить, откуда он взялся в его автобусе. Пока малыша временно поместили в кинологический центр pic.twitter.com/YVsMDfj007 — Мослента (@moslenta) June 4, 2020

В 2017 году в Пулково сотрудники аэропорта обнаружили сбежавшего из багажного отсека самолета львенка, прибывшего в Петербург из Грозного.