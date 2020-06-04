Абэ захотел провести Олимпийские игры «в полном объеме»

Япония полна решимости принять Олимпийские игры в следующем году в полном объеме, продемонстрировав тем самым победу над вспышкой коронавируса, говорится в обращении премьер-министра Японии Синдзо Абэ на третьем Глобальном саммите по вакцинам.

«Я также хотел бы заявить, что Япония полна решимости принять отложенные Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио летом следующего года в полном объеме. Это станет свидетельством победы человечества над новым коронавирусом», – передает ТАСС слова Абэ.

Как сообщает агентство Киодо, глава оргкомитета «Токио-2020» Есиро Мори и губернатор столичной префектуры Юрико Коикэ подтвердили, что будут сотрудничать с целью оптимизации и упрощения проведения соревнований из-за ситуации с распространением коронавируса. В том числе рассматриваются варианты упрощения формата игр.

Китайское издание «Иомиури» в четверг сообщило, что власти Японии были нацелены на проведение Олимпиады в полноценном формате, однако продолжающая оставаться непростой ситуация с коронавирусом заставила их рассматривать вариант более упрощенного проведения Игр. По данным источников издания, может сократиться число участников церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр. Также будут введены ограничения для количества зрителей на стадионах.

Японская сторона рассматривает также вариант проведения обязательного тестирования на коронавирус не только для спортсменов и членов команд, но и всех болельщиков. Могут быть введены ограничения на передвижение спортсменов за пределами Олимпийской деревни, где они будут размещены.

Ранее глава координационной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс заявил, что организаторам Олимпийских игр предстоит столкнуться с «реальными проблемами», так как предстоит участие спортсменов из 206 разных стран.

Напомним, в марте Международный олимпийский комитет объявил о переносе олимпийских игр на 2021 год, они начнутся 23 июля. То же коснулось паралимпийских игр из-за распространения коронавирусной инфекции.