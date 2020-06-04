Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос

Суд Киева разрешил государственному бюро расследований (ГБР) принудительно привести экс-президента Украины Петра Порошенко на допрос.

Суд удовлетворил ходатайство ГБР о принудительном приводе экс-президента. Допрос запланирован на 10 июня в 11.00, передает ТАСС.

Накануне ГБР обратилось о принудительном приводе Порошенко, поскольку он неоднократно не являлся на допрос.

Порошенко выступит в качестве свидетеля в уголовном производстве, в котором расследуются обстоятельства перемещения через границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников, передает УНИАН.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей, на которых якобы беседуют Порошенко, Байден и Керри. Байден там предлагает Порошенко 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.

Порошенко назвал записи сфабрикованными, но суд в Киеве обязал офис генерального прокурора Украины провести расследование.