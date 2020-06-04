Собянин обсудил с рабочей группой возможность смягчения ограничений по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках селекторного совещания рабочей группы Государственного совета по противодействию распространения коронавирусу обсудил критерии принятия решений о смягчении действующих ограничений.

В совещании приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти и губернаторы, говорится в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы.

«На совещании обсуждались вопросы: текущих темпов и прогноза распространения коронавирусной инфекции; расширения объемов тестирования... критериев принятия решений о смягчении действующих ограничений», – говорится в сообщении.

Кроме того, были обсуждены вопросы дополнительных выплат работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, и возврата ранее перепрофилированных больниц к оказанию плановой медицинской помощи и формирования резервного коечного фонда.

Рабочая группа Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции была образована распоряжением президента Российской Федерации. Руководителем рабочей группы назначен Собянин.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что необходимость носить маски для жителей Москвы сохранится до тех пор, пока не начнется массовая вакцинация от коронавируса, это может произойти в октябре или позже.