Движение «Аэроэкспресса» решили восстановить на всех направлениях

«Аэроэкспресс» в июне восстановит регулярный график движения поездов на Шереметьевском, Домодедовском и Внуковском направлениях, сообщили в компании.

Начиная с 8 июня восстановят ранее отмененные рейсы на Домодедовском направлении. Поезда снова будут отправляться каждые 30 минут с 6.00 до 23.30 как в сторону аэропорта, так и из аэропорта, передает ТАСС.

С 15 июня также восстановится тактовое расписание аэроэкспрессов на Шереметьевском направлении с привычным 30-минутным интервалом отправления. С Белорусского вокзала поезда будут курсировать с 5.35 до 23.35, из аэропорта – с 5.15 до 23.45.

На Внуковском направлении с 15 июня вернут ранее отмененные рейсы. Аэроэкспрессы будут отправляться каждый час с 7.00 до 23.00 как с Киевского вокзала, так и из аэропорта Внуково.

Напомним, в начале июня сообщалось, что «Аэроэкспресс» планирует с 15 июня вернуть все отмененные рейсы в столичные аэропорты.

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