В Китае обнаружен грозящей пандемией новый свиной грипп

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30 июня, вторник  |  Последнее обновление — 11:23  |  vz.ru
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Греф дал сомнительный прогноз курса рубля

Герман ждет 60 рублей за доллар к концу года Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Российский рубль скоро существенно вырастет – вплоть до тех значений, которые имел до коронавирусного кризиса в экономике. По крайней мере, такой прогноз делает глава Сбербанка Герман Греф. Чем он аргументирует свой оптимизм и почему другие экономисты с ним не согласны? Подробности...
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Провокаторы испытывают на прочность голосование по поправкам

Израильтянка утверждает, что ей удалось обмануть российскую избирательную системуФото: с личной страницы на Facebook
Все время, пока идет голосование по поправкам в Конституцию, различные оппозиционеры стараются нащупать уязвимости в новых системах голосования. Один из способов – попытаться проголосовать несколько раз различными способами, в том числе из-за рубежа. Как относиться к попыткам взлома избирательной системы и как следует наказывать подобных провокаторов? Подробности...
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Как «поправить» детство российских детей

Заинтересовать детей педагоги могут не только техникойФото: Артем Геодакян/ТАСС
Педагоги все чаще говорят о необходимости «переизобретения детства» – работы с детьми после отмены противоэпидемических ограничений. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в Челябинской области и узнал, какой именно опыт вынесли дети и преподаватели из долгих месяцев карантина. А также о том, что из этого опыта следует оставить для дальнейшей школьной и внеклассной жизни. Подробности...
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Германский милитаризм подал голос впервые после Второй мировой

Ливийская гражданская война оказалась для Германии хорошим поводом вспомнить о роли военной силыФото: Karine Pierre/Reuters
Без преувеличения сенсационное – и мало замеченное – высказывание сделал один из серьезных немецких политиков и дипломатов. Европа, заявил он, должна научиться «языку силы», чтобы отстаивать важные для себя интересы. Нет сомнений, что дипломат имеет в виду прежде всего возрождение военных возможностей Германии. Откуда у него возникли такие мысли? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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США все больше похожи на СССР

Сергей Худиев, публицист, богослов
Происходящее в США наступление единственно верного политкорректного мировоззрения пронзительно напоминает СССР. Массовых кровавых репрессий с миллионными жертвами, как при Сталине или Мао, конечно, нет. Но пока прогрессивные силы и не захватили власть окончательно. Подробности...
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В современном мире прав тот, кто якобы угнетен

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Западное общество, заточенное изначально на равенство и толерантность ко всем, превращается в настоящую антиутопию, где кричат «распни» уже даже не за осуждение – за недостаточное внимание к проблемам «угнетенных». Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев

Наказывать строго, чтобы неповадно было

Мария Бутина, член Общественной палаты РФ
После журналиста «Дождя» Павла Лобкова у нас появился еще один «герой», страстно желающий высказать свое мнение по поправкам к Конституции дважды. Некий «проживающий в Лондоне москвич» заявил, что смог проголосовать дважды: в посольстве и онлайн. Дело за малым – привлечь товарища по статье. Подробности...
Обсуждение: 55 комментариев
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      24 июня на Красной площади в Москве прошел главный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 14 тыс. военнослужащих из России и 13 иностранных государств, а также свыше 200 единиц техники, в том числе новейшей
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              В Китае обнаружен грозящей пандемией новый свиной грипп

                 30 июня 2020, 10:23
              Фото: Global Look Press
              Текст: Наталья Ануфриева

              Версия для печати  •
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              Ученые в Китае обнаружили неизвестный до сих пор штамм свиного гриппа, который потенциально способен вызвать новую пандемию.

              Об этом говорится в исследовании, опубликованном в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, передает РИА «Новости».

              Ученые рассматривают свиней в качестве важных хозяев или же «сосудов для смешивания» в процессе генерации вирусов пандемического гриппа. Систематическое наблюдение за вирусами гриппа у свиней имеет важнейшее значение для раннего предупреждения и подготовки к следующей потенциальной пандемии.

              Сообщается, что исследователи активно изучали вирусы гриппа у свиней в Китае с 2011 по 2018 год, за это время в десяти провинциях страны они взяли около 30 тыс. назальных мазков у свиней, что позволило выделить 179 вирусов, вызывающих свиной грипп.

              Также ученые выявили недавно появившийся штамм вируса гриппа, который несет в себе гены вируса (H1N1) pdm09, вызвавшего пандемию 2009 года. Штамм, названный G4 EA H1N1, широко распространился в популяции свиней с 2016 года.

              Благодаря серологическому исследованию населения выяснилось, что 10,4% (35 из 338) сотрудников ферм, которые работали со свиньями, имели антитела к вирусу G4 EA H1N1, чаще всего антитела выявляли у людей в возрасте от 18 до 35 лет.

              «Такая инфективность значительно увеличивает возможность адаптации данного вируса в организме человека и вызывает опасения относительно возможной генерации пандемических вирусов», – указано в исследовании.

              При этом пока нет доказательств того, что G4 EA H1N1 может передаваться от человека к человеку, передает The Guardian.

              Вместе с тем тесты показали, что любой иммунитет, приобретенный человеком от воздействия сезонного гриппа, не обеспечивает защиту от данного вируса.

              Ранее кремлевский врач назвал отличия коронавируса от свиного гриппа.

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