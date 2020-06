В Китае обнаружен грозящей пандемией новый свиной грипп

Ученые в Китае обнаружили неизвестный до сих пор штамм свиного гриппа, который потенциально способен вызвать новую пандемию.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, передает РИА «Новости».

Ученые рассматривают свиней в качестве важных хозяев или же «сосудов для смешивания» в процессе генерации вирусов пандемического гриппа. Систематическое наблюдение за вирусами гриппа у свиней имеет важнейшее значение для раннего предупреждения и подготовки к следующей потенциальной пандемии.

Сообщается, что исследователи активно изучали вирусы гриппа у свиней в Китае с 2011 по 2018 год, за это время в десяти провинциях страны они взяли около 30 тыс. назальных мазков у свиней, что позволило выделить 179 вирусов, вызывающих свиной грипп.

Также ученые выявили недавно появившийся штамм вируса гриппа, который несет в себе гены вируса (H1N1) pdm09, вызвавшего пандемию 2009 года. Штамм, названный G4 EA H1N1, широко распространился в популяции свиней с 2016 года.

Благодаря серологическому исследованию населения выяснилось, что 10,4% (35 из 338) сотрудников ферм, которые работали со свиньями, имели антитела к вирусу G4 EA H1N1, чаще всего антитела выявляли у людей в возрасте от 18 до 35 лет.

«Такая инфективность значительно увеличивает возможность адаптации данного вируса в организме человека и вызывает опасения относительно возможной генерации пандемических вирусов», – указано в исследовании.

При этом пока нет доказательств того, что G4 EA H1N1 может передаваться от человека к человеку, передает The Guardian.

Вместе с тем тесты показали, что любой иммунитет, приобретенный человеком от воздействия сезонного гриппа, не обеспечивает защиту от данного вируса.

Ранее кремлевский врач назвал отличия коронавируса от свиного гриппа.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД