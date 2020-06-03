Трамп объяснил необходимость присутствия России в G7 «здравым смыслом»

Присутствия России на саммите G7 требует здравый смысл, заявил президент США Дональд Трамп.

У Трампа спросили, что сделал президент России Владимир Путин, чтобы завоевать его доверие и вернуться в клуб G7, передает РИА «Новости».

«Ну, он помог нам с нефтяной индустрией, что хорошо и для него тоже, и мы ее подняли и теперь можем спасти миллионы рабочих мест в Техасе, Северной Дакоте и других местах, в Оклахоме. Теперь там стабильно. Они (цены на нефть) опускались до нуля, это бы стоило пять миллионов рабочих мест. Но вообще это не вопрос того, что он сделал. Это вопрос здравого смысла», – сказал Трамп.

Он отметил, что в G7 «половина встреч посвящена России», а Путина там нет.

«Если бы он был там, их было бы намного легче решить», – сказал Трамп.

Трамп ранее отложил саммит «Большой семерки» с конца июня на сентябрь, при этом заявив о намерении пригласить на него лидеров России, Южной Кореи, Австралии и Индии. В Великобритании и Канаде выступили против участия России в саммите, Франция и Германия призвали решать этот вопрос вместе.

Трамп уже сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о намерении провести саммит G7 в таком формате.