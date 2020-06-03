Минпромторг предложил потратить на резерв средств индивидуальной защиты 15 млрд рублей

В России необходимо создать резерв средств индивидуальной защиты (СИЗ) на сумму до 15 млрд рублей, заявил глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров на совещании по легкой промышленности с президентом Владимиром Путиным.

«Мы проработали этот вопрос с Минздравом, Минфином, и мы считаем возможным заложить номенклатуру до 15 млрд рублей – это и маски, защитные костюмы и респираторы, и помимо этого считаем возможным включить в этот перечень многоразовые очки, перчатки и антисептики», – передает его слова ТАСС.

Путин дал Мантурову поручение поддерживать в постоянном работоспособном состоянии резерв СИЗ.

«Согласен с необходимостью закладывать в Росрезерв необходимые средства индивидуальной защиты», – сказал он.

Министр Михаил Мурашко на совещании заявил, что резерв защитных костюмов в России увеличился в 15 раз, а доля медицинских изделий отечественного производства достигла 91%, передает РИА «Новости».

Ранее Путин заявил, что ситуация на начальном этапе эпидемии коронавирусной инфекции продемонстрировала необходимость скорректировать подходы к реагированию на ситуации, угрожающие безопасности здоровья людей.