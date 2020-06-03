Минюст оценил требование Украины вернуть крымские активы

Требования украинских госкомпаний вернуть крымские активы противоречат соглашению России и Украины от 1998 года и не могут обсуждаться в международных судах, сообщил уполномоченный России при ЕСПЧ, замминистра юстиции России Михаил Гальперин.

«По сути, украинские компании пытаются «приватизировать» материальные ресурсы, сформированные, когда мы были еще одной страной. При этом, соглашение между Россией и Украиной 1998 года, на которое ссылаются истцы, вообще не охватывает инвестиции советского периода», – сказал Гальперин в интервью РИА «Новости».

Он отметил, что в соответствии с соглашением, чтобы инвестиции защищались, они должны быть сделаны компанией одной страны на территории другой страны.

«Как известно, Украина не признает суверенитет России над Крымом. Получается, пока Украина не признает Крым территорией Российской Федерации, любые украинские инвестиции не могут считаться в Крыму иностранными, как следствие, подлежать международной защите на основе соглашения», – уточнил Гальперин.

По его словам, в судах и арбитражах Нидерландов и Франции на данный момент рассматриваются 12 дел по искам украинских государственных компаний Украины. В совокупности от России требуют 12 млрд долларов за имущество в Крыму.

В январе директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что подаст в отношении России обновленные иски по крымским активам.

В прошлом году газета ВЗГЛЯД сообщала, что Украина, которая зимой 2015 года оставила без электричества жителей Крыма, потребовала от России компенсацию за утерянные на полуострове сетевые активы. В самой республике считают, что требовать возмещения должны, наоборот, крымские власти.