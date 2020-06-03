Немецкие СМИ нашли «русский след» в кораблях Маска

Илон Маск и его SpaceX переняли концепцию раздельной доставки людей и грузов в космос «у русских», пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

Как отмечает издание, в новой «постшаттловской» концепции США по сравнению с прошлой многое изменилось: начиная от материалов и заканчивая экономической моделью и модой.

«Принципиально иначе (и принцип подсмотрен у русских) в новой «постшаттловской» концепции американцев предусмотрено разделение перевозки людей и материалов. Раньше космические челноки могли (и должны были) перевозить как тонны материалов, так и более 20 членов экипажа», – передает РИА «Новости» текст материала, в котором указано также на то, что «русские же с самого начала делали ставку на раздельные старты космических «грузовиков» и пилотируемых кораблей».

Раздельная доставка людей и грузов в космос, как считает Маск, целесообразна и по другим причинам, пишет Der Tagesspiegel. Так, SpaceX в среднесрочной перспективе хочет возить в космос не только грузы и астронавтов, но и туристов.

«Впрочем, и здесь первопроходцами стали именно русские, которые «прокатили» до МКС туриста Денниса Тито еще в 2001 году», – заключает издание.

В воскресенье пилотируемый корабль с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном причалил к МКС. Это первый за девять лет американский пилотируемый космический полет.

Во вторник Роскосмос выразил искреннюю радость за коллег из НАСА, которым в минувшие выходные удалось в штатном режиме провести запуск корабля Crew Dragon и его стыковку с Международной космической станцией (МКС). Более того, российское и американское космические ведомства обсуждают возможность взаимного предоставления мест на кораблях для полетов на МКС. Не исключено, что и россияне будут добираться на орбиту при помощи ракет компании SpaceX, частной фирмы миллиардера-изобретателя Илона Маска.

Как уже отмечала газета ВЗГЛЯД, Маск помог Соединенным Штатам отобрать контракт у России, которая в течение последних девяти лет возила астронавтов на МКС с помощью кораблей «Союз».

Напомним, во вторник летчик-космонавт СССР Александр Александров, комментируя первый в истории пилотируемый полет на коммерческом корабле на орбиту, рассказал о том, надежны ракеты и пилотируемые корабли фирмы SpaceX.

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