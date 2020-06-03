Цукерберг отказался подвергать Трампа цензуре

Глава Facebook Марк Цукерберг объяснил сотрудникам компании свое отношение к сообщениям президента США Дональда Трампа в соцсети.

Цукерберг встретился с сотрудниками и заявил, что считает многие посты президента США «глубоко оскорбительными». При этом он заявил, что частные компании не должны брать на себя надзор за политиками. Цукерберг не собирается подвергать записи Трампа цензуре.

Многие сотрудники Facebook не были удовлетворены встречей и не согласились с Цукербергом, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

Напомним, некоторые сотрудники Facebook возмутились тем, что Цукерберг не захотел удалять запись Трампа о реакции на беспорядки в Миннеаполисе.

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