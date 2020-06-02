Сотрудники Facebook осудили нежелание Цукерберга удалять пост Трампа

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2 июня, вторник  |  Последнее обновление — 07:02  |  vz.ru
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Российская экономика оказалась прочнее западной

В развитых странах ждут сильное снижение ВВП во втором кварталеФото: Андрей Гордеев/«Ведомости»/ТАСС
Оценка падения российской экономики в апреле позволяет сделать первые выводы о том, как наша страна справляется с коронакризисом. Как ни удивительно, но последствия для российского ВВП оказались меньше, чем для США, Франции или Германии. И хотя в минусе почти все отрасли, имеются и исключения. Кризис для некоторых оказался пресловутой возможностью для роста. Подробности...
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Россия должна требовать инспекций биолабораторий США у своих границ

Пентагон создал сеть биолабораторий в восьми бывших республиках СССРФото: Gleb Garanich/Reuters
Москва и Тбилиси обменялись заявлениями, дающими надежду на решение проблемы Центра Лугара – биолаборатории, созданной в Грузии американскими военными. Тбилиси согласился показать ее российским ревизорам, но только если те приедут в составе «международной» делегации. Эксперты подозревают, что Грузия блефует и в последний момент пускать к себе россиян откажется. Как в таком случае должна действовать Россия? Подробности...
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Почему Россия не копирует французский «Мистраль»

Предположительный облик перспективного российского вертолетоносца (УДК)Фото: кадр канала Звезда
«Русские украли и клонировали «Мистраль». Столь радикальная оценка распространяется в эти дни в американском (и не только) военно-экспертном сообществе – там полагают, что проект нового российского вертолетоносца является фактически копией французского проекта. Откуда возникло подобное утверждение и можно ли ему верить? Подробности...
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Погром стал выходом США из карантина

Многие мегаполисы охвачены бунтами, погромами и мародерствамиФото: Trevor Hughes/Reuters
Протесты, вспыхнувшие в Миннеаполисе после гибели чернокожего от полицейского насилия, расширяются не по дням, а по часам. Все чаще начинает звучать слово «революция» в оценке как масштабов, так и последствий бунта. Полицейские участки и органы местной власти находятся в осаде, а Трамп прячется в бункере. Нацгвардия ведет бои за центры городов и проигрывает. Почему это происходит и что будет дальше? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Пришло время понять, как дальше жить

Владимир Можегов, публицист
Цивилизация Ковчега, противостоящая «цивилизации потопа», Греты Тунберг и семидесяти грядущих полов – так это видится на метафорическом уровне, каждому доступном и внятном. И Россия, кажется, готова уже этот выбор сделать. Подробности...
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Говори им то, что они сами о себе думают

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
И вот я в аду. В котором одни и те же люди на прошлой неделе в приступе праведного гнева шеймят всех вокруг за неношение бесполезной тряпки, а уже на этой – плотными стадами, исполненными всё того же праведного гнева, грабят и поджигают магазины. Подробности...
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Массовый расовый бунт в США – это уже маленькая гражданская война

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Давайте все-таки зададим самый важный вопрос, который давно беспокоит американцев и не только их. Действительно ли Америке присущ системный расизм? Что ж, короткий ответ на этот вопрос – да. Подробности...
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      Протестующие в США громят улицы и полицейские участки

      В Миннеаполисе четвертый день продолжаются массовые беспорядки после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. В городе введен режим чрезвычайного положения и направлено свыше 500 бойцов Национальной гвардии США. Массовые акции протеста проходят также в других городах Америки
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      В России отметили день пограничника

      28 мая исполнилось 102 года со дня основания в России пограничных войск. По этому случаю во многих городах страны бывшие военнослужащие устроили празднества. Не помешали даже введенные в стране санитарные меры
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              Сотрудники Facebook осудили нежелание Цукерберга удалять пост Трампа

              2 июня 2020, 06:59

              Текст: Антон Антонов

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              Ряд сотрудников Facebook возмутились тем, что глава соцсети Марк Цукерберг не захотел удалять запись президента США Дональда Трампа о реакции на беспорядки в Миннеаполисе.

              Трамп написал, что может направить в Миннеаполис бойцов нацгвардии, если мэр не возьмет ситуацию под контроль. Президент США заявил, что «когда начинается мародерство, начинается стрельба». Twitter пометил сообщение Трампа как нарушающее правила компании о героизации насилия. Сообщение Трампа в Twitter скрыто, его можно прочесть только кликнув на сообщение администрации.

              Цукерберг заявил, что в Facebook запись Трампа оставили. Он отметил, что люди должны знать, если власти планируют использовать силу, передает РИА «Новости».

              Некоторые сотрудники Facebook в ответ устроили виртуальную акцию протеста против позиции Цукерберга, передает ТАСС со ссылкой на NBC.

              Так, один из сотрудников заявил, что «не испытывает гордости» из-за того, как соцсеть «себя проявляет». По его словам, «большинство коллег», с которыми он общался, «считают точно также».

              Другой сторудник заявил, что ему «стыдно работать здесь из-за бездействия, проявленного Facebook в вопросе удаления записи Трампа, подстрекающей к насилию».

              В Facebook заявили, что «поощряют, чтобы сотрудники говорили открыто, когда они не соглашаются с мнением руководства». Отмечается, что «впереди ждет немало трудных решений относительно контента», поэтому руководство компании «будет стремиться получать их ответную реакцию».

              Напомним, Трамп заявил, что сам «развернет вооруженные силы» США в штатах, власти которых не справятся с беспорядками.

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