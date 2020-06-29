Предложен еще один вариант использования материнского капитала

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Как Германия может спасти «Северный поток – 2» от США

Задача Германии - смягчить санкционный пакет против «Северного потока-2»Фото: REUTERS/Anton Vaganov
Германия уверяет, что готовит ответные меры, если США введут новые санкции против «Северного потока – 2». Причем это будет ответ Америке на уровне всего Евросоюза. Но есть ли у немцев реальные рычаги давления на Вашингтон и сможет ли Берлин объединить весь ЕС против США? Эксперты уверены, что у Германии есть возможность помочь газопроводу из России. Подробности...
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США задействовали против России методы Третьего рейха

Конфликты талибов с американцами в Афганистане участились из-за борьбы за наркотрафикФото: REUTERS/Baz Ratner
МИД России назвал вбросом американской разведки статью The New York Times о том, что Россия якобы «тайно предлагала талибам вознаграждение за убийство военнослужащих США в Афганистане». После публикации материала в адрес российских дипломатов в Вашингтоне и Лондоне начали поступать анонимные угрозы. Для чего американской разведке понадобился подобный «слив»? Подробности...
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Американский адмирал намеренно лжет о российских «Калибрах» в Арктике

Ледокол «Иван Папанин» уже сейчас очень беспокоит американцевФото: Александр Гальперин/РИА Новости
Высокопоставленный американский военный намеренно и публично дезинформирует свое руководство о том, каким оружием будет оснащен новейший российский ледокол. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из заявления командующего силами ВМС США в Европе и Африке. Зачем адмирал Фогго пугает публику российскими ракетами «Калибр»? Подробности...
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Бразильская битва с коронавирусом дает важный урок для России

Бразилия пожинает страшные плоды своего политического устройстваФото: Sandro Pereira/Keystone Press Agency/Global Look Press
Бразилия стала новым мировым эпицентром распространения и смертности от коронавируса – и почти догоняет США. Далеко позади остался выздоравливающий Китай, перекрыты «отрицательные достижения» уже частично открытых Италии и Испании. Можно заметить, что пандемия в Латинской Америке тесно связана с крайне либеральной идеологией – и в этом есть важный урок в том числе для российского общества.  Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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В современном мире прав тот, кто якобы угнетен

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Западное общество, заточенное изначально на равенство и толерантность ко всем, превращается в настоящую антиутопию, где кричат «распни» уже даже не за осуждение – за недостаточное внимание к проблемам «угнетенных». Подробности...
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Наказывать строго, чтобы неповадно было

Мария Бутина, член Общественной палаты РФ
После журналиста «Дождя» Павла Лобкова у нас появился еще один «герой», страстно желающий высказать свое мнение по поправкам к Конституции дважды. Некий «проживающий в Лондоне москвич» заявил, что смог проголосовать дважды: в посольстве и онлайн. Дело за малым – привлечь товарища по статье. Подробности...
Обсуждение: 52 комментария

Дело Серебренникова несет метастазы по всему организму общества

Сергей Мардан, публицист
Вынесение приговора Кириллу Серебренникову проходило на фоне другого криминального сюжета – смертельного ДТП Михаила Ефремова. Там – убитый человек. Тут – похищенные 129 млн рублей. Виновники – известные и влиятельные люди, и «элитка» снова оказывается неподсудной. Подробности...
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    В чем суть основных поправок в Конституцию

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      В Москве прошел парад в честь 75-й годовщины Победы

      24 июня на Красной площади в Москве прошел главный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 14 тыс. военнослужащих из России и 13 иностранных государств, а также свыше 200 единиц техники, в том числе новейшей
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              Предложен еще один вариант использования материнского капитала

              29 июня 2020, 21:45

              Текст: Ольга Никитина

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              Новгородская областная дума внесла на рассмотрение нижней палаты российского парламента проект закона, предлагающий использовать средства материнского капитала для оплаты товаров и услуг, связанных с дистанционным обучением.

              Законопроект предлагает дать возможность лицам, получившим сертификат, «распоряжаться средствами материнского капитала в рамках направления их на получение образования ребенком (детьми) посредством оплаты товаров и услуг, предназначенных для реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий», передает РИА «Новости».

              В пояснительной записке отмечается, что из-за коронавируса школы были переведены на дистанционное обучение, однако некоторые семьи, особенно многодетные, столкнулись с отсутствием необходимой компьютерной техники. Авторы проекта считают, что это препятствует реализации права на образование, гарантированного Конституцией и федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

              Принятие законопроекта направлено на обеспечение качественного освоения обучающимися образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, говорится в документе.

              В настоящее время маткапитал можно направить на приобретение жилья, образование детей (в т. ч. на оплату содержания в детском саду), реабилитацию ребенка-инвалида, погашение ранее взятых и новых ипотечных кредитов или формирование накопительной части трудовой пенсии матери. Использовать маткапитал на другие цели запрещено. Материнским капиталом можно распоряжаться после того, как ребенку исполнится три года. Однако ипотеку можно погашать сразу после получения сертификата.

              Ранее врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что технология перевода школьников на онлайн-обучение, протестированная этой весной из-за пандемии коронавируса, будет использоваться в период вспышек простудных заболеваний.

              При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила о высокой доле уверенности, что школьники вернутся в сентябре за парты.

              8 июня президент Владимир Путин подписал федеральный закон о порядке дистанционного обучения в стране в случае введения режима ЧС или повышенной готовности. При этом Путин называл провокацией слухи о замене традиционного образования дистанционным.

              Напомним, Путин 1 марта подписал закон о расширении программы маткапитала. Законом предусматривается продление программы материнского капитала как минимум до конца 2026 года с его ежегодной индексацией. Маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Они получат 466 тыс. 617 рублей, а при рождении второго ребенка семья получит еще 150 тыс. рублей. Для семей, в которых второй ребенок родился в 2020 году, размер маткапитала составит 616 тыс. 617 рублей.


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