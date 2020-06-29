Видео о «нарушениях» на голосовании в Нижегородской области оказалось фейком

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29 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 12:38  |  vz.ru
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Как Германия может спасти «Северный поток – 2» от США

Задача Германии - смягчить санкционный пакет против «Северного потока-2»Фото: REUTERS/Anton Vaganov
Германия уверяет, что готовит ответные меры, если США введут новые санкции против «Северного потока – 2». Причем это будет ответ Америке на уровне всего Евросоюза. Но есть ли у немцев реальные рычаги давления на Вашингтон и сможет ли Берлин объединить весь ЕС против США? Эксперты уверены, что у Германии есть возможность помочь газопроводу из России. Подробности...
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США задействовали против России методы Третьего рейха

Конфликты талибов с американцами в Афганистане участились из-за борьбы за наркотрафикФото: REUTERS/Baz Ratner
МИД России назвал вбросом американской разведки статью The New York Times о том, что Россия якобы «тайно предлагала талибам вознаграждение за убийство военнослужащих США в Афганистане». После публикации материала в адрес российских дипломатов в Вашингтоне и Лондоне начали поступать анонимные угрозы. Для чего американской разведке понадобился подобный «слив»? Подробности...
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Американский адмирал намеренно лжет о российских «Калибрах» в Арктике

Ледокол «Иван Папанин» уже сейчас очень беспокоит американцевФото: Александр Гальперин/РИА Новости
Высокопоставленный американский военный намеренно и публично дезинформирует свое руководство о том, каким оружием будет оснащен новейший российский ледокол. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из заявления командующего силами ВМС США в Европе и Африке. Зачем адмирал Фогго пугает публику российскими ракетами «Калибр»? Подробности...
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Бразильская битва с коронавирусом дает важный урок для России

Бразилия пожинает страшные плоды своего политического устройстваФото: Sandro Pereira/Keystone Press Agency/Global Look Press
Бразилия стала новым мировым эпицентром распространения и смертности от коронавируса – и почти догоняет США. Далеко позади остался выздоравливающий Китай, перекрыты «отрицательные достижения» уже частично открытых Италии и Испании. Можно заметить, что пандемия в Латинской Америке тесно связана с крайне либеральной идеологией – и в этом есть важный урок в том числе для российского общества.  Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Дело Серебренникова несет метастазы по всему организму общества

Сергей Мардан, публицист
Вынесение приговора Кириллу Серебренникову проходило на фоне другого криминального сюжета – смертельного ДТП Михаила Ефремова. Там – убитый человек. Тут – похищенные 129 млн рублей. Виновники – известные и влиятельные люди, и «элитка» снова оказывается неподсудной. Подробности...

Европа сливает Украину

Андрей Манчук, политолог
Количество вырубленного леса не поддается учету, но на Украине популярны сравнительные фото: одни и те же Карпатские горы в состоянии до и после порубок, когда на месте бескрайнего зеленого моря образовывались такие же необозримые пустоши. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

России нужно подобрать правильные слова о себе

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
У России нет никаких агрессивных планов по насильственному возвращению исконно русских земель. Мир на границах – самое важное для всех государств. Однако Россия обязана хотя бы помнить, что эти земли были – и остаются – исконно русскими. И напоминать об этом всем остальным. Подробности...
Обсуждение: 108 комментариев
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      В Москве прошел парад в честь 75-й годовщины Победы

      24 июня на Красной площади в Москве прошел главный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 14 тыс. военнослужащих из России и 13 иностранных государств, а также свыше 200 единиц техники, в том числе новейшей
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      Объявлены победители конкурса памятника врачам – борцам с COVID-19

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          Как вы оцениваете вероятность начала полномасштабной войны против России в ближайшие несколько лет?
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              Видео о «нарушениях» на голосовании в Нижегородской области оказалось фейком

              29 июня 2020, 12:03

              Текст: Евгения Шестак

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              Ситуационный центр Общественной палаты Нижегородской области обнаружил фейковое видео, на котором якобы были выявлены грубые нарушения при голосовании за внесение поправок в Конституцию России.

              «В сообществе «Подслушано Дзержинск» сотрудники Ситуационного центра обнаружили видео, на котором пришедший на участок избиратель обнаружил напротив своей фамилии подпись другого голосующего. Ролик вызвал бурную реакцию среди дзержинцев, число просмотров превысило 12 тыс.», – приводит ТАСС сообщение центра. 

              Отмечается, что ситуационный центр провел экспертизу размещенного ролика и установил, что этот прецедент не имеет отношения к Нижегородской области. 

              По данным палаты, изначально видео было размещено 27 июня в одном из Telegram-каналов, где сообщалось, что оно снято в Северной Осетии.

              В Общественной палате напомнили, что сотрудники ситуационного центра занимаются мониторингом голосования. В палату стекается информация со всех муниципальных образований региона, кроме этого группа мониторинга проверяет публикации в открытых источниках.

              «По поводу каждого обращения ситуационный центр направляет запросы в органы власти, назначает юридическую экспертизу или отправляет на участок мобильную группу наблюдателей», – говорится в сообщении пресс-службы Общественной палаты.

              Накануне движение «Голос» заявило о якобы зафиксированном вбросе бюллетеней на участке №2573 в Раменском (Подмосковье), однако анализ ситуации показал, что обвинения оказались голословными.

              «Голос» сообщило, что на участке в Раменском иностранным журналистом международного отдела редакции газеты Le Monde Бенуа Виткиным якобы был зафиксирован вброс бюллетеней, однако на самом деле журналист в своем Twitter рассказал, что на участке №2573 член партии «Яблоко» Андрей Горохов, получивший журналистскую аккредитацию, обнаружил в урне для голосования пачку бюллетеней из 10 штук. Никакого вброса он не фиксировал, физически находился в другом месте.

              Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля, причем среда 1 июля будет выходным днем. По данным ЦИК, за первые три дня явка на голосовании составила 28,46%, количество участников превысило 30 млн человек. Явка на онлайн-голосование к 19.16 воскресенья достигла 80%. 

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