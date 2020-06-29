Видео о «нарушениях» на голосовании в Нижегородской области оказалось фейком

Ситуационный центр Общественной палаты Нижегородской области обнаружил фейковое видео, на котором якобы были выявлены грубые нарушения при голосовании за внесение поправок в Конституцию России.

«В сообществе «Подслушано Дзержинск» сотрудники Ситуационного центра обнаружили видео, на котором пришедший на участок избиратель обнаружил напротив своей фамилии подпись другого голосующего. Ролик вызвал бурную реакцию среди дзержинцев, число просмотров превысило 12 тыс.», – приводит ТАСС сообщение центра.

Отмечается, что ситуационный центр провел экспертизу размещенного ролика и установил, что этот прецедент не имеет отношения к Нижегородской области.

По данным палаты, изначально видео было размещено 27 июня в одном из Telegram-каналов, где сообщалось, что оно снято в Северной Осетии.

В Общественной палате напомнили, что сотрудники ситуационного центра занимаются мониторингом голосования. В палату стекается информация со всех муниципальных образований региона, кроме этого группа мониторинга проверяет публикации в открытых источниках.

«По поводу каждого обращения ситуационный центр направляет запросы в органы власти, назначает юридическую экспертизу или отправляет на участок мобильную группу наблюдателей», – говорится в сообщении пресс-службы Общественной палаты.

Накануне движение «Голос» заявило о якобы зафиксированном вбросе бюллетеней на участке №2573 в Раменском (Подмосковье), однако анализ ситуации показал, что обвинения оказались голословными.

«Голос» сообщило, что на участке в Раменском иностранным журналистом международного отдела редакции газеты Le Monde Бенуа Виткиным якобы был зафиксирован вброс бюллетеней, однако на самом деле журналист в своем Twitter рассказал, что на участке №2573 член партии «Яблоко» Андрей Горохов, получивший журналистскую аккредитацию, обнаружил в урне для голосования пачку бюллетеней из 10 штук. Никакого вброса он не фиксировал, физически находился в другом месте.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля, причем среда 1 июля будет выходным днем. По данным ЦИК, за первые три дня явка на голосовании составила 28,46%, количество участников превысило 30 млн человек. Явка на онлайн-голосование к 19.16 воскресенья достигла 80%.

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