Минобрнауки решило приравнять стартапы в России к дипломным работам

Выпускники 40 российских вузов с 2021 года смогут представлять на рассмотрение аттестационной комиссии не дипломную работу, а свой стартап, сообщили в пресс-службе ведомства.

Главное условие проекта «Стартап как диплом», чтобы роль студента в команде соответствовала направлению его специальности. Кроме того, выпускники получат не только диплом, но и шанс на привлечение инвестиций в свое дело, пишет газета «Известия».

Как отметили в Минобрнауки, одним из первых в России такую практику запустил Томский политехнический университет.

Подобный механизм работы с выпускниками также опробован и в Дальневосточном федеральном университете. Комиссия не рассматривает саму работу, а признает оценку внешнего института развития как подтверждение профессиональных компетенций студента. Это может быть статус резидента технопарка «Русский», фонда «Сколково» или гранты от различных фондов поддержки технологических стартапов.

Напомним, 27 июня в рамках всероссийского студенческого выпускного первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко и гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров запустили марафон вручения дипломов выпускникам вузов.