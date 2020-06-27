Запущен марафон вручения дипломов выпускникам вузов 2020 года

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27 июня, суббота  |  Последнее обновление — 14:44  |  vz.ru
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Как Германия может спасти «Северный поток – 2» от США

Задача Германии - смягчить санкционный пакет против «Северного потока-2»Фото: REUTERS/Anton Vaganov
Германия уверяет, что готовит ответные меры, если США введут новые санкции против «Северного потока – 2». Причем это будет ответ Америке на уровне всего Евросоюза. Но есть ли у немцев реальные рычаги давления на Вашингтон и сможет ли Берлин объединить весь ЕС против США? Эксперты уверены, что у Германии есть возможность помочь газопроводу из России. Подробности...
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Трамп поставил крест на обещаниях НАТО Ельцину

Президент Ельцин в 1997 году был очень доволен своей сделкой с генсеком НАТО СоланойФото: Сенцов Александр/Фотохроника ТАСС
Спустя 75 лет после войны часть американских войск покидает Германию. Но эти войска – сотни танков, гаубиц и иной техники – США перебрасывают в Польшу, то есть к российским границам. Подобное перемещение живой силы и бронетехники грубо нарушает Основополагающий акт Россия – НАТО, под которым стоит подпись Бориса Ельцина. Впрочем, этот документ вряд ли остановит США от реализации намеченных планов.  Подробности...
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Американский адмирал намеренно лжет о российских «Калибрах» в Арктике

Ледокол «Иван Папанин» уже сейчас очень беспокоит американцевФото: Александр Гальперин/РИА Новости
Высокопоставленный американский военный намеренно и публично дезинформирует свое руководство о том, каким оружием будет оснащен новейший российский ледокол. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из заявления командующего силами ВМС США в Европе и Африке. Зачем адмирал Фогго пугает публику российскими ракетами «Калибр»? Подробности...
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Китай готовится к «финансовому разводу» с Америкой

Китай больше не рассчитывает на доллар - только на собственную валютуФото: Reuters
США вводят новые санкции – на этот раз против Китая, «за нарушение прав человека и фундаментальных свобод Гонконга». Пока они касаются только визовых ограничений в адрес китайских чиновников, однако не исключены и более серьезные меры – вплоть до отключения Китая от системы банковских переводов SWIFT. И Китай всерьез готовится к этой угрозе, исполнение которой будет иметь катастрофические последствия. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Москва словам не верит

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если союзник хочет большего суверенитета, то это его право. Вот только он не должен забывать о том, что суверенитет – это еще и суверенное право самим содержать собственную экономику и решать собственные социальные проблемы. Подробности...

В Конституцию заложили страховку для России

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Хочется надеяться, что геополитическая буря за ближайшие четыре года если не закончится, то хотя бы пойдет на спад. Тогда Россия получит возможность вернуться к намеченному плану собственного спокойного поступательного развития, а «обнуление» так и останется просто страховкой. Подробности...
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Как выглядит дистанционное управление Украиной

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
На примере Нафтогаза можно на пальцах объяснить, во что именно выливается внешнее управление. Это не просто контроль над «своим сукиным сыном» для реализации геополитических задач метрополии – это реальная, ничем не прикрытая, распродажа страны и ее активов. Подробности...
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      В Москве прошел парад в честь 75-й годовщины Победы

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              Запущен марафон вручения дипломов выпускникам вузов 2020 года

              27 июня 2020, 13:59

              Текст: Елизавета Булкина

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              В рамках всероссийского студенческого выпускного первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко и гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров запустили марафон вручения дипломов выпускникам вузов.

              Диплом и поздравления с отличным окончанием вуза первым получил выпускник факультета социальной работы Российского государственного социального университета Максима Бондаренко и члены его семьи. Максим – отличник учебы, один из организаторов акции взаимопомощи #МыВместе, сотрудник движения «Волонтеры-медики», организатор Международного форума добровольцев, участник оргкомитета акции «Бессмертный полк», призер регионального этапа премии «Студент года», волонтер форума «Россия – страна возможностей», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

              «Получение диплома – это символичный переход в следующий жизненный этап, и я уверен, ты к нему готов. Новые открытия и прорывы совершают неравнодушные, добрые молодые люди, и наша большая акция #МыВместе это доказала. Спасибо тебе, Максим, за твой вклад в создание и работу региональных штабов акции #МыВместе. Я знаю, что ты отвечал за целых 15 штабов акции, в том числе в регионах со сложной эпидемиологической ситуацией, таких как Республика Коми, Республика Тыва, Санкт-Петербург и других.  Пусть ты получаешь диплом здесь, во дворе, а не в стенах твоей альма-матер под громкие фанфары и яркие софиты. Сложившиеся обстоятельства не умалят торжественность этого момента!  Уверен, тебя ждет достойное, не менее успешное профессиональное будущее», – поздравил выпускника и вручил диплом о высшем образовании Кириенко.

              Комиссаров поздравил семью Бондаренко и вручил им благодарственное письмо.

              «Студенческие годы пронеслись быстро, но ты точно провел их с пользой – не только хорошо учился, но вел большую общественную работу – был в команде волонтеров и организаторов многих проектов, таких, как Международный форум добровольцев, форум «Россия – страна возможностей», акция взаимопомощи #МыВместе. Максим также стал призером регионального этапа конкурса «Студент года». Известно, что характер человека формируется в детстве. Поздравляя нашего выпускника, хочу обратиться, прежде всего, к его семье. Уважаемые родители, вам удалось воспитать достойного гражданина нашей страны. Спасибо вам большое за сына. Уверен, вы ещё не раз будете им гордиться», – добавил Комиссаров.

              Ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок пожелала своему выпускнику успехов, насыщенной и увлекательной жизни.

              К вручению дипломов по всей стране также присоединятся победители конкурса «Лидеры России», губернаторы, ректоры вузов.

              Так, победитель конкурса «Лидеры России» 2017-2018 гг., руководитель проектного офиса клуба Лидеров России «Эльбрус», директор по развитию ООО «Инфосистемс», член Общественной палаты РФ Евгения Дмитриева и Ректор Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделееева, доктор химических наук, Профессор РАН Александр Мажуга вручили красный диплом выпускнику РХТУ Алексею Титову.

              Алексей является потомственным химиком. Дедушка, дядя, мама и папа имеют химическое образование, родители учились и работали в РХТУ им. Д.И. Менделеева. Папа принимал участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

              «Родители не настаивали, чтобы я выбрал профессию химика. Так как химия со школьных лет давалась легко, после 11 класса сам решил поступить в РХТУ им. Д.И. Менделеева. Поступил на кафедру мембранной технологии. В процессе учебы очень понравились: органическая химия, физическая химия, ПАХТ, СУХТП, баромембранные процессы», – отмечает Титов.

              Он закончил бакалавриат с красным дипломом, поступил в магистратуру. Учась в магистратуре, занял второе место на Всероссийской Студенческой Олимпиаде по дисциплине Процессы и аппараты химической технологии, второе командное место в третьей международной студенческой олимпиаде им. профессора К.Ф. Богатых по дисциплине Процессы и аппараты химической технологии. В 2020 году заканчивает магистратуру и собирается поступать в аспирантуру в РХТУ им. Д.И. Менделеева.

              Организаторами Всероссийского студенческого онлайн-выпускного 2020 года выступают Министерство науки и высшего образования РФ, АНО «Россия – страна возможностей» и Российский союз ректоров.

              Партнеры мероприятия – ПАО «Сбербанк России», АО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО «РЖД»), Русская Медиагруппа, компания Mail.ru Group, российский бренд ZASPORT, официальный экипировщик Олимпийской команды России, ЛитРес, крупнейший книжный сервис в России и странах СНГ, и Likee, глобальная платформа для создания и просмотра коротких видеороликов.

              Напомним, во всех регионах России выпускники 11-х классов получили аттестаты об основном общем образовании, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.


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