Запущен марафон вручения дипломов выпускникам вузов 2020 года

В рамках всероссийского студенческого выпускного первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко и гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров запустили марафон вручения дипломов выпускникам вузов.

Диплом и поздравления с отличным окончанием вуза первым получил выпускник факультета социальной работы Российского государственного социального университета Максима Бондаренко и члены его семьи. Максим – отличник учебы, один из организаторов акции взаимопомощи #МыВместе, сотрудник движения «Волонтеры-медики», организатор Международного форума добровольцев, участник оргкомитета акции «Бессмертный полк», призер регионального этапа премии «Студент года», волонтер форума «Россия – страна возможностей», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Получение диплома – это символичный переход в следующий жизненный этап, и я уверен, ты к нему готов. Новые открытия и прорывы совершают неравнодушные, добрые молодые люди, и наша большая акция #МыВместе это доказала. Спасибо тебе, Максим, за твой вклад в создание и работу региональных штабов акции #МыВместе. Я знаю, что ты отвечал за целых 15 штабов акции, в том числе в регионах со сложной эпидемиологической ситуацией, таких как Республика Коми, Республика Тыва, Санкт-Петербург и других. Пусть ты получаешь диплом здесь, во дворе, а не в стенах твоей альма-матер под громкие фанфары и яркие софиты. Сложившиеся обстоятельства не умалят торжественность этого момента! Уверен, тебя ждет достойное, не менее успешное профессиональное будущее», – поздравил выпускника и вручил диплом о высшем образовании Кириенко.

Комиссаров поздравил семью Бондаренко и вручил им благодарственное письмо.

«Студенческие годы пронеслись быстро, но ты точно провел их с пользой – не только хорошо учился, но вел большую общественную работу – был в команде волонтеров и организаторов многих проектов, таких, как Международный форум добровольцев, форум «Россия – страна возможностей», акция взаимопомощи #МыВместе. Максим также стал призером регионального этапа конкурса «Студент года». Известно, что характер человека формируется в детстве. Поздравляя нашего выпускника, хочу обратиться, прежде всего, к его семье. Уважаемые родители, вам удалось воспитать достойного гражданина нашей страны. Спасибо вам большое за сына. Уверен, вы ещё не раз будете им гордиться», – добавил Комиссаров.

Ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок пожелала своему выпускнику успехов, насыщенной и увлекательной жизни.

К вручению дипломов по всей стране также присоединятся победители конкурса «Лидеры России», губернаторы, ректоры вузов.

Так, победитель конкурса «Лидеры России» 2017-2018 гг., руководитель проектного офиса клуба Лидеров России «Эльбрус», директор по развитию ООО «Инфосистемс», член Общественной палаты РФ Евгения Дмитриева и Ректор Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделееева, доктор химических наук, Профессор РАН Александр Мажуга вручили красный диплом выпускнику РХТУ Алексею Титову.

Алексей является потомственным химиком. Дедушка, дядя, мама и папа имеют химическое образование, родители учились и работали в РХТУ им. Д.И. Менделеева. Папа принимал участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

«Родители не настаивали, чтобы я выбрал профессию химика. Так как химия со школьных лет давалась легко, после 11 класса сам решил поступить в РХТУ им. Д.И. Менделеева. Поступил на кафедру мембранной технологии. В процессе учебы очень понравились: органическая химия, физическая химия, ПАХТ, СУХТП, баромембранные процессы», – отмечает Титов.

Он закончил бакалавриат с красным дипломом, поступил в магистратуру. Учась в магистратуре, занял второе место на Всероссийской Студенческой Олимпиаде по дисциплине Процессы и аппараты химической технологии, второе командное место в третьей международной студенческой олимпиаде им. профессора К.Ф. Богатых по дисциплине Процессы и аппараты химической технологии. В 2020 году заканчивает магистратуру и собирается поступать в аспирантуру в РХТУ им. Д.И. Менделеева.

Организаторами Всероссийского студенческого онлайн-выпускного 2020 года выступают Министерство науки и высшего образования РФ, АНО «Россия – страна возможностей» и Российский союз ректоров.

Партнеры мероприятия – ПАО «Сбербанк России», АО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО «РЖД»), Русская Медиагруппа, компания Mail.ru Group, российский бренд ZASPORT, официальный экипировщик Олимпийской команды России, ЛитРес, крупнейший книжный сервис в России и странах СНГ, и Likee, глобальная платформа для создания и просмотра коротких видеороликов.

Напомним, во всех регионах России выпускники 11-х классов получили аттестаты об основном общем образовании, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.