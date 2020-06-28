Глава Сахалина ответил Японии на претензии по поводу геологоразведки на Курилах

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко ответил на претензии Японии по поводу проведения Россией геологоразведочных работ на Курильских островах, напомнив, что в поправках в Конституцию закреплен территориальный вопрос.

«Несколько дней назад мы вновь – в который уже раз – стали свидетелями территориальных претензий японской стороны. Поводом послужили работы по геологоразведке в районе Курильских островов. Работы на нашей территории, на что мы имеем абсолютное право. Право, которое оплачено жизнью наших предков, воевавших за свободу и независимость Родины», – приводит его слова «ФедералПресс».

Он напомнил, что 1 июля завершится голосование по поправкам в Конституцию.

«Они, как вы знаете, закрепляют неотделимость российских территорий. Раз и навсегда. За это голосуют сахалинцы и курильчане. Уверен, что нас поддержат большинство россиян. Сегодня у каждого из жителей нашей любимой страны есть возможность внести свою лепту в то, чтобы окончательно и бесповоротно закрыть территориальный вопрос. Не сомневаюсь, мы его не упустим. И уже через несколько дней подобные претензии из-за рубежа будут просто лишены смысла. А мы сможем четко и без оглядки на сторонние мнения сказать. Наш Сахалин. Наши Курилы. Наша страна. Наша будущее», – обратился Лимаренко к жителям региона.

Губернатор Сахалина: Мы вновь – в который уже раз – стали свидетелями территориальных претензий японской стороны. pic.twitter.com/14ZtRlaoQq — Взгляд (@vzglyad) June 28, 2020

Ранее генсек правительства Японии Есихидэ Суга заявил, что России сделано представление в связи с проведением геологоразведочных работ в Охотском море. По его словам, Токио «всегда внимательно следит за действиями России вокруг четырех северных островов» (Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи).

В Госдуме заметили, что для нормализации отношений с Россией Токио следует заключить с Москвой мирный договор, отменить все антироссийские санкции и прекратить сотрудничество с НАТО на Дальнем Востоке.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД