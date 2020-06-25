Аксенов: Путин удержал бы СССР от распада

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил уверенность в том, что СССР не распался бы, если бы им управлял такой человек как президент Владимир Путин.

«Я лично глубоко убежден: когда СССР распадался, если был бы другой президент, был бы Владимир Владимирович Путин президентом, то СССР бы не распался. Просто в силу того, что у человека другие подходы и взгляды на жизнь, понимание того, что можно вместе сделать больше», – передает слова Аксенова РИА «Новости».

Он заявил, что если у страны нет лидера, переживающего за дело, то на развитие государства рассчитывать не стоит.

«Украина показала четко, что происходит, когда нет государственного лидера. России в этой ситуации повезло. Кто бы что ни говорил, как бы там ни говорили, я лично глубоко убежден, что роль личности в истории и того, кто управляет процессом, ведет за собой других, а мы говорим о Владимире Владимировиче, безусловно, ключевая», – сказал Аксенов.

Аксенов также рассказал, что самые сложные вопросы Крыма удается решить только при непосредственном обращении к Путину.

«Большинство вопросов должно решаться на среднем уровне, без вмешательства первых лиц страны. К сожалению, зачастую приходится обращаться к лидеру, и только после обращения к нему дальше получается положительная динамика по вопросу, который мы ставим», – сказал Аксенов.

Он привел в пример вопрос выделения средств для компенсаций пострадавшим отраслям региона из-за коронавируса. По его словам, сдвинуть вопрос «с мертвой точки» было практически невозможно до обращения к Путину.

Путин заявлял, что распад Советского Союза произошел из-за неэффективной экономической политики.

Еще в 2005 году Путин назвал распад СССР «крупнейшей геополитической катастрофой века». В 2017 году в интервью режиссеру Оливеру Стоуну он заявил, что это событие было одной из величайших трагедий ХХ века.

В сентябре 2016 года Путин высказал мнение, что Советский Союз не нужно было разваливать, а можно было идти по пути демократических преобразований. По его словам, бывшие члены СССР в 1991 году из-за распада страны были отброшены в развитии на несколько десятилетий.

В июле 2019 года Путин также заявлял о потере Россией 25 млн соотечественников после распада СССР.