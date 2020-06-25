Дерматолог объяснила опасность высокого УФ-индекса

Высокий и очень высокий уровень солнечного излучения может вызвать рак кожи, для защиты необходимо использовать SPF-крем, сообщила дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

«Это очень высокая радиация. Солнечные лучи, проникая через нашу кожу, могут вызывать свободно-радикальное окисление. То есть повреждать клеточки. Меланин на коже – это не что иное, как защитная реакция от солнечного излучения. Почему же так врачи всех пугают и просят использовать солнцезащиту? Все же это может вызвать рак кожи за счет того, что свободно-радикальное окисление повреждает ядро клетки, и она начинает делиться неправильно, получаются атипичные клетки – то, что мы называем раковыми», – рассказала врач в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам Галлямовой, важно соблюдать правила при нахождении на солнце.

«Не надо говорить, что врачи против загара – это абсолютный миф. Врачи за загар. Каждый врач вам объясняет, что загар должен быть правильным: это в отведенные часы с наименьшей радиацией. Не загорать с 11 до четырех, и обязательно с фотозащитой. Особенно, если вы выезжаете на юг, туда, где активное солнце, а живете в средней полосе или на севере», – отметила она.

Ранее в Роскачестве дали советы по подбору правильных кремов, лосьонов и спреев с компонентами SPF, которые помогут обезопасить кожу от ультрафиолетовых лучей.

А в Институте клинической медицины им. Склифосовского рассказали, что для красивого загара нужно употреблять продукты, содержащие бета-каротин, селен, ликопин и триптофан.