Минздрав Белоруссии предупредил об угрозе здоровью жителей Минска из-за плохой воды

Минздрав Белоруссии направил письмо в администрации Фрунзенского и Московского районов Минска с указанием на опасность употребления водопроводной воды. Текст письма в четверг распространили пользователи соцсетей.

«В настоящее время питьевая вода не безвредна по химическому составу и неблагоприятна по органолептическим свойствам. В связи с выявлением нарушений законодательства, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью населения, необходимо в максимально короткие сроки известить население о запрете использования воды из хозяйственно-питьевого водопровода в питьевых целях во Фрунзенском и Московском районах Минска», – передает «Интерфакс» содержание обращения, подписанном главным санитарным врачом Минска Нелли Гиндюк.

Согласно результатам лабораторных исследований, было установлено несоответствие питьевой воды требованиям санитарных правил и норм по показателям запаха при температуре 20 и 60 градусов, а также присутствии перманганатной окисляемости и нефтепродуктов.

Как сообщает главный врач Городской станции скорой медпомощи Минска Александр Жинко, из-за некачественной воды в квартирах в «скорую» обратились 15 жителей западных районов.

«Четыре человека были доставлены в стационар. Еще три человека вчера госпитализированы для наблюдения, сегодня планируется выписка. Одна женщина с аппендицитом, но я думаю, что никакого отношения вода к аппендициту не имела. Она будет сегодня прооперирована», – передает РИА «Новости» слова врача.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Белоруссии, главный государственный санитарный врач Наталья Жукова отметила, что «нормализовались показатели органолептические, физико-химические нормализуются». Есть первые данные, что по микробиологическим показателям вода соответствует требованиям. Кроме того, по ее словам, врачи не нашли в воде патогенные микроорганизмы, но исследования еще продолжаются.