Подозреваемых в убийстве ветерана ВОВ отдали под суд в Подмосковье

В Подольске двое мужчин предстанут перед судом по обвинению в убийстве ветерана Великой Отечественной войны, которое, как полагает следствие, они совершили из корыстных побуждений, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

В марте 2019 года подозреваемые вместе с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделили в отдельное производство, пробрались в Подольске в квартиру ветерана, они избили 93-летнего мужчину, сообщается на сайте ведомства.

«Осознавая, что мужчина является лицом преклонного возраста и не может оказывать сопротивление, с целью убийства они нанесли ему удары ногами и руками по голове и телу. Полагая, что пенсионер мертв, они обыскали его квартиру. Соучастники завладели денежными средствами и иным ценным имуществом ветерана, в том числе орденами и медалями, на общую сумму более 1,6 млн. рублей, после чего с места происшествия скрылись», – отметили в СК.

Украденное подозреваемые сбыли в одном из ломбардов Москвы.

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении подозреваемых, передает РИА «Новости».

«Они обвиняются в совершении преступления... убийство лица, находившегося в беспомощном состоянии, совершенное группой лиц по предварительному сговору», – отметили в надзорном органе.

Одному из соучастников инкриминируется разбой, мошенничество, грабеж и продажа украденных наград.

Напомним, пострадавший ветеран Великой Отечественной через несколько дней после нападения скончался в больнице в результате черепно-мозговой травмы.