В Роспотребнадзоре рассказали о мерах безопасности на избирательных участках

«Из-за соблюдения условий по профилактике рисков заражения коронавирусом избирательные участки будут иметь непривычный вид. Но главная цель – безопасность», – заявил газете ВЗГЛЯД эпидемиолог Роспотребнадзора Михаил Лебедев, комментируя принятие мер безопасности в ходе проведения голосования по поправкам к Конституции.

«Изначально Роспотребнадзор разработал рекомендации по профилактике рисков, связанных с коронавирусной инфекцией. Рекомендации предусмотрены и для участников голосования, и для членов избирательных комиссии. По этой причине участки будут иметь непривычный вид. Но главная цель – безопасность», – сказал ведущий врач-эксперт Центра молекулярной диагностики ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

«Прежде всего необходимо обеспечить разделение потоков посетителей, организацию социальной дистанции, нанесение разметок, указателей движения потоков, расстановку мебели и оборудования с соблюдением расстояния. Для всех входящих будет организована термометрия», – отметил собеседник.

«Также важно обеспечить запас средств индивидуальной защиты для членов комиссий, наблюдателей, участников голосования – речь идет о масках, перчатках, защитных экранах. Рядом со входом на участки будут оборудованы пункты дезинфекции рук, где будут выдавать санитарные наборы, состоящие из маски, перчаток и индивидуальной ручки», – добавил эксперт.

Еще одна мера касается обеспечения запаса дезинфицирующих средств, питьевой воды и одноразовых стаканчиков, проведения уборки и дезинфекции всех контактных поверхностей, а также сбора использованных масок, перчаток и утилизация отходов после голосования.

«По результатам проверочных мероприятий во всех помещениях для голосования соблюдены безопасные условия для участников голосования, членов избирательных комиссий и наблюдателей», –подытожил Лебедев.

Напомним, 1 июня президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию. Общероссийское голосование пройдет с 25 июня по 1 июля. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8.00 до 20.00, 30 июня – с 8:00 до 16:00. Жители труднодоступных районов, по закону, могли принять участие в голосовании досрочно – в течение 20 дней до официальной даты голосования, то есть с 10 июня. Итоги голосования будут подводить 1 июля. Причем 1 июля будет выходным днем.

Для наблюдения за голосованием зарегистрировались свыше 300 тыс. человек.

Глава государства отмечал, что конституционные новации, в случае их принятия, зададут более высокие требования к содержанию социальной и экономической политики, помогут решить вопросы повышения качества жизни.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул «судьбоносную важность для страны» предстоящего голосования, а также назвал поправки к Конституции «вопросом существования государства и его будущего».