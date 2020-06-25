В Роспотребнадзоре рассказали о мерах безопасности на избирательных участках

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25 июня, четверг  |  Последнее обновление — 11:19  |  vz.ru
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Богатым россиянам окрасили налоги

Тяжелобольные дети в России смогут гораздо быстрее получать необходимые им редкие лекарстваФото: Кубединов Игорь/ТАСС
В России вводится «налог на богатых». С будущего года россиян, чей доход превышает пять миллионов рублей в год (416 тысяч в месяц), ожидает повышение НДФЛ. Все собранные таким образом средства будут направлены на лечение тяжелобольных детей. Но не начнут ли богатые россияне вновь скрывать свои доходы от налоговиков, как это было до введения единой 13-процентной ставки НДФЛ для всех? Подробности...
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Зачем СБУ завербовала российского полицейского

39-летний подполковник Дмитрий Борзенков успел сделать в МВД хорошую карьеруФото: 46.мвд.рф
Начальник райотдела полиции Курской области, подполковник МВД Борзенков арестован по подозрению в госизмене: по данным ФСБ, он передавал СБУ содержащие гостайну сведения. Какими секретами располагал и чем мог заинтересовать Киев начальник полиции из приграничного с Украиной региона? Впрочем, есть мнение, что вербовка провинциального полицейского была вызвана непрофессионализмом сотрудников СБУ. Подробности...
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Парад Победы впечатлил россиян двумя вещами

Новейшая система ПВО С-350 «Витязь» впервые показана на параде в МосквеФото: Юрий Кочетков/EPA/ТАСС
Прошедший в среду в Москве парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне запомнится россиянам не только неожиданными элементами телетрансляции, но и демонстрацией новинок военной техники, которая впервые прошла по Красной площади. О каких именно новинках идет речь и какое значение они имеют в контексте Дня Победы? Подробности...
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Россия заработает на нежелании Индии и Китая понимать друг друга

Возмущенные индийцы уничтожали на улицах портреты «поджигателя войны» Си ЦзиньпинаФото: SANJEEV GUPTA/ЕРА/ТАСС
У Пекина гораздо больше угроз на других границах, и поэтому он не сможет в военном конфликте с Индией, если таковой случится, задействовать всю свою мощь, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Куприянов. По его мнению, Москва в таком конфликте должна играть роль «умягчителя сердец», поскольку она дружит и с Пекином, и с Дели. Но как обострение между Индией и Китаем скажется на экспорте российского оружия? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Как Иран чуть не стал частью СССР

Тимур Шерзад, журналист
100 лет назад, в июне 1920 года, образовалась Персидская компартия. Появилась она не на ровном месте, а под конкретную задачу – создать в Иране советскую социалистическую республику. Иран запросто мог стать одной из шестнадцати республик СССР. Подробности...

Судить историю могут только те, кто любит Россию

Сергей Худиев, публицист, богослов
Суждение о событиях нашей истории – достойных, славных, трагических или ужасных – принадлежит тем, кто любит Россию. Это наше дело – осудить наших злодеев и прославить наших героев. А на тех, кто в принципе враждебен России, не стоит и оглядываться. Подробности...
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Поправки в Конституцию – это прощание с проклятыми девяностыми

Сергей Мардан, публицист
1 июля 2020 года закончатся девяностые. Россия подведет черту под тридцатилетием дикого капитализма, отречется от ада, который был связан с этой эпохой, и окончательно перейдет к идеологии социального государства. Подробности...
Обсуждение: 112 комментариев
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      Вечером 21 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, в России и 20 зарубежных странах прошла ежегодная акция «Свеча памяти». В этом году Волонтеры Победы создали в городах-героях «огненные картины» из свечей с общим лозунгом «Помним»
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          • Вероятность средняя

          • Вероятность весьма велика

          Сейчас обсуждается идея повышения подоходного налога для богатых. С какой суммы ежемесячного дохода нужно увеличить взимаемый налог?
          • С 70 тыс. рублей и более

          • Со 150 тыс. рублей и более

          • С 500 тыс. рублей и более

          • С 1 млн рублей и более

          • Оставить единую ставку налога как сейчас

          Стоит ли близким погибшего Сергея Захарова принимать компенсацию от виновника ДТП, актера Михаила Ефремова?
          • Да, в любом случае

          • Все зависит от суммы компенсации

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              В Роспотребнадзоре рассказали о мерах безопасности на избирательных участках

              25 июня 2020, 11:10

              Текст: Алексей Нечаев

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              «Из-за соблюдения условий по профилактике рисков заражения коронавирусом избирательные участки будут иметь непривычный вид. Но главная цель – безопасность», – заявил газете ВЗГЛЯД эпидемиолог Роспотребнадзора Михаил Лебедев, комментируя принятие мер безопасности в ходе проведения голосования по поправкам к Конституции.

              «Изначально Роспотребнадзор разработал рекомендации по профилактике рисков, связанных с коронавирусной инфекцией. Рекомендации предусмотрены и для участников голосования, и для членов избирательных комиссии. По этой причине участки будут иметь непривычный вид. Но главная цель – безопасность», – сказал ведущий врач-эксперт Центра молекулярной диагностики ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. 

              «Прежде всего необходимо обеспечить разделение потоков посетителей, организацию социальной дистанции, нанесение разметок, указателей движения потоков, расстановку мебели и оборудования с соблюдением расстояния. Для всех входящих будет организована термометрия», – отметил собеседник. 

              «Также важно обеспечить запас средств индивидуальной защиты для членов комиссий, наблюдателей, участников голосования – речь идет о масках, перчатках, защитных экранах. Рядом со входом на участки будут оборудованы пункты дезинфекции рук, где будут выдавать санитарные наборы, состоящие из маски, перчаток и индивидуальной ручки», – добавил эксперт.

              Еще одна мера касается обеспечения запаса дезинфицирующих средств, питьевой воды и одноразовых стаканчиков, проведения уборки и дезинфекции всех контактных поверхностей, а также сбора использованных масок, перчаток и утилизация отходов после голосования.

              «По результатам проверочных мероприятий во всех помещениях для голосования соблюдены безопасные условия для участников голосования, членов избирательных комиссий и наблюдателей», –подытожил Лебедев.

              Напомним, 1 июня президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию. Общероссийское голосование пройдет с 25 июня по 1 июля. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8.00 до 20.00, 30 июня – с 8:00 до 16:00. Жители труднодоступных районов, по закону, могли принять участие в голосовании досрочно – в течение 20 дней до официальной даты голосования, то есть с 10 июня. Итоги голосования будут подводить 1 июля. Причем 1 июля будет выходным днем.

              Для наблюдения за голосованием зарегистрировались свыше 300 тыс. человек.

              Глава государства отмечал, что конституционные новации, в случае их принятия, зададут более высокие требования к содержанию социальной и экономической политики, помогут решить вопросы повышения качества жизни.

              Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул «судьбоносную важность для страны» предстоящего голосования, а также назвал поправки к Конституции «вопросом существования государства и его будущего».


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