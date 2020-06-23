Адвокат объяснил участие семьи погибшего в ДТП с Ефремовым в ток-шоу

Родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова в Москве, участвуют в ток-шоу, чтобы уголовное дело дошло до суда и артисту было вынесен справедливый приговор, сообщил во вторник адвокат семьи Александр Добровинский.

Он пояснил, что 22 года назад в ДТП погиб двоюродный брат Сергея Захарова Виктор Венедиктов, и виновнику смертельной аварии удалось уйти от ответственности. У погибшего остались вдова и 14-летняя дочь.

«24 июля 1998 года Виктор Венедиктов ехал на автомобиле по своей полосе поздно ночью, когда выскочивший на встречную полосу автомобиль столкнулся с ним. Венедиктов умер через семь дней в больнице, виновник аварии по неизвестным причинам избежал наказания. Именно поэтому сейчас они решили сделать все возможное, чтобы дело не было замято, как дело Виктора, и история не повторилась», – передает ТАСС слова Добровинского.

На ваш взгляд Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом? Да, если на это согласятся родственники погибшего

Да, реальный срок – слишком суровое наказание для актера

Нет



Ранее сообщалось, что следствие по аварии с участием артиста может закончиться в ближайшие два месяца, по делу осталась лишь автотехническая экспертиза.

Накануне адвокат рассказал, сколько алкоголя выпил актер Михаил Ефремов в день ДТП.

Кроме того, защитник объяснял, почему актер сел пьяным за руль. По его словам, друг с Украины позвонил Ефремову и сообщил, что его мать и жена попали в больницу и находятся в тяжелом состоянии. Приятель артиста, по словам адвоката, попросил его съездить в больницу и помочь.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест, его признали вменяемым.

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