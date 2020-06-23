Стало известно, сколько продлится следствие по делу Ефремова

Следствие по аварии с участием Михаила Ефремова может закончиться в ближайшие два месяца, по делу осталась лишь автотехническая экспертиза, заявил близкий к следствию источник.

«В рамках расследования уголовного дела осталось провести только автотехническую экспертизу, чтобы полностью исключить версию неисправности автомобиля Ефремова. После этого можно будет говорить о сроках завершения расследования. Оно может завершиться в ближайшие два месяца», – сказал собеседник ТАСС.

Он уточнил, что срок расследования установлен до 9 августа, но его могут продлить до года.

«Сейчас расследование находится в активной фазе, его никто не затягивает», – заверил источник. По его словам, психиатрическую экспертизу Ефремова уже приобщили к материалам дела.

На ваш взгляд Стоит ли близким погибшего Сергея Захарова принимать компенсацию от виновника ДТП, актера Михаила Ефремова? Да, в любом случае

Все зависит от суммы компенсации

Нет, никаких денег от Ефремова брать они не должны



Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев рассказал, сколько алкоголя выпил актер Михаил Ефремов в день ДТП. Кроме того, защитник говорил, что Ефремову позвонил друг с Украины, который сообщил, что его мать и жена попали в больницу и находятся в тяжелом состоянии. Приятель артиста, по словам адвоката, попросил его съездить в больницу и помочь. Именно поэтому, отмечает защитник, актер сел пьяным за руль.

8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест, его признали вменяемым.

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