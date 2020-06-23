Омбудсмен рассказала о семье замурованного в бетон ребенка

Семья ребенка, тело которого нашли в бетоне в Астрахани, казалась благополучной, сообщила уполномоченный по правам ребенка в области Александра Бондарева.

«Как только ребенок пропал, мы ситуацию держали на контроле, сотрудничали с волонтерами, которые помогали его искать. Конечно, мы надеялись, что ребенок жив, но, к сожалению, выяснилось, что это не так... Печально, что трагедия случилась в семье – в той среде, где, по идее, ребенок должен быть в абсолютной безопасности. Это повод для того, чтобы еще раз задуматься, как на ранней стадии выявлять тревожные симптомы во внешне благополучных семьях», – сказала Бондарева РИА «Новости».

После следствия и установления всех обстоятельств произошедшего эта тема станет предметом серьезного обсуждения с представителями областной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее СМИ сообщали, что подозреваемой в убийстве собственного ребенка и сокрытии останков его тела в бетоне в Астраханской области является местный экс-депутат и общественница Галина Морозова. СК по Астраханской области сообщил о задержании женщины, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына гантелей. Тело ребенка нашли в бетоне под полом дома его старшего брата. Позже женщину арестовали.