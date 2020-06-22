«Волонтеры Победы» провели акцию «Свеча памяти»

В России и 20 зарубежных странах прошла международная акция «Свеча памяти». В память о погибших в годы Великой Отечественной войны 21 июня у мемориалов и памятников участники движения «Волонтеры Победы» зажгли тысячи свечей.

На Поклонной горе в Москве главную памятную свечу от Вечного огня зажгли министр культуры Ольга Любимова и руководитель «Волонтеров Победы» Ольга Амельченкова, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

В этом году помимо традиционного формата проведения «Свечи памяти» Волонтеры Победы создали в городах-героях «огненные картины» из свечей. Все они были объединены общим лозунгом «Помним».

«22 июня мы все вспоминаем о начале по-настоящему страшного события, которое унесло миллионы человеческих жизней. Символом этого Дня стала Свеча памяти. Ежегодно тысячи людей в России и других странах зажигают свечи в память о своих родных и близких, погибших во время войны. И как бы ни хотели некоторые люди и даже государства исказить правду о тех событиях, мы всегда напоминали, напоминаем и будем напоминать человечеству, какой ценой досталась эта Победа», - отметила Амельченкова.

В столице у Музея Победы активисты выложили из свечей легендарный образ советского солдата с плаката 1941 года «Отстоим Москву!».

В Туле картина посвящена юным рабочим оружейного завода. Известно, что Тульский оружейный завод всегда помогал армии качественными и стабильными ружьями, пушками и пулеметами.

В Новороссийске у мемориала «Малая земля» из свечей выложили картину, на которой изображен десантник М.Тюрин из отряда Героя Советского Союза Цезаря Куникова, освободившего Новороссийск в 1943 году, у водруженного над городом флага.

А в Узбекистане на центральной площади мемориального комплекса Ташкента Волонтеры Победы выложили из маленьких свечей звезду, а также цифру 75 - символ юбилея Победы над фашизмом. Кроме того, неравнодушные горожане зажгли свечи на территории Волгоградского кладбища в память о тех, кто отдал жизнь на поле боя.

В Ливане активисты Движения и проживающие за рубежом соотечественники также зажгли свечи в память о погибших в годы Великой Отечественной войны и записали видеообращение со стихотворением, посвященным 22 июня 1941 года.

Отметим, в связи с эпидемиологической ситуацией в очном формате мероприятия смогли принять участие ограниченное число людей. Но у жителей России и стран зарубежья появилась возможность зажечь свечу памяти онлайн на сайте деньпамяти.рф. Каждая электронная свеча – это часть пожертвования, которое будет направлено на оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

Кроме того, в течение всего дня 22 июня в Москве на больших экранах в Зале памяти и скорби будут демонстрироваться присланные фотографии и видеозаписи свечей.

Федеральную акцию «Свеча памяти» поддержала и «Молодая Гвардия Единой России». Активисты в городах России из 200 тыс. горящих свечей выложили картину памяти Великой Отечественной войны (неизвестный солдат, комбат и Родина Мать). Памятные мероприятия прошли в 75 регионах страны.

В Сахалинской области они возложили изображение статуи «Родина-мать зовет!» из 8 тыс. свечей. В Татарстане организаторы с соблюдением всех необходимых мер безопасности выложили из свечей портрет Героя Советского Союза, известного татарского поэта Мусы Джалиля у памятника Неизвестному солдату.

Отметим, что молодогвардейцы за несколько недель начали приглашать жителей города принять участие в акции через социальные сети, а также посредством расклейки информационных листков.