В многоэтажном доме в Киеве произошел взрыв

В девятиэтажном жилом доме в Киеве произошел взрыв газа, разрушены межэтажные перекрытия четырех этажей, под завалами находятся люди, известно минимум об одном погибшем, сообщила пресс-служба госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«В 10.00 (совпадает с мск) в Дарницком районе по улице Григоренко, 41, в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, предварительно, газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий четвертого, пятого, шестого, седьмого этажей», – цитирует сообщение украинского ведомства РИА «Новости».

На месте происшествия работают спасатели и полицейские, эвакуирован 21 человек. Из-под обломков спасены три человека.

«По состоянию на 11.00 (совпадает с мск) найдено тело одного погибшего человека», – говорится в сообщении.

Ранее газ взорвался в жилом доме в Казани, пострадал один человек.