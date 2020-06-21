Собянин поблагодарил медиков за самоотверженную работу и золотые руки

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил медработников с профессиональным праздником, который отмечается 21 июня, и поблагодарил за самоотверженную работу в период пандемии коронавируса.

«Главное – не только в оборудовании, не только в стенах. Главное – в золотых руках наших врачей, медсестер, их душе, отношении к делу, профессионализме. Я с большим удовольствием поздравляю и благодарю за их самоотверженную работу», – передает ТАСС слова Собянина в эфире телеканала «Россия 1».

Мэр столицы пожелал медикам счастья, здоровья и доброго настроения. «Мы надеемся, что мы окончательно победим пандемию, и те проблемы, которые на нас навалились», – отметил он.

Накануне президент Владимир Путин поблагодарил медиков за самоотверженный труд, отметив, что в период серьезных испытаний на фоне ситуации с коронавирусом они мужественно выполняют свой долг.

Глава государства заявил, что «жертвенный подвиг медицинских работников» в период коронавируса «навсегда войдет в историю нашей медицины, да и в целом нашей страны».