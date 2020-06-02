Названы условия проведения очных выпускных в школах

Формат выпускных вечеров в школах будет зависеть от ситуации с коронавирусом в каждом конкретном регионе России, сообщили на горячей линии горячей линии Минпросвещения.

«[Формат будет зависеть] от решения региона и эпидемиологической ситуации. В министерстве просвещения понимают, что в некоторых регионах можно будет провести их очно, а в каких-то регионах – дистанционно», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Напомним, в понедельник министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что выпускной для школьников может пройти в привычном очном формате.