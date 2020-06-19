Россияне поддержали предоставление отцам отпуска после рождения ребенка

Большинство граждан России (85%) считают, что отцам нужно предоставлять оплачиваемый отпуск после рождения ребенка, еще 79% высказались о необходимости предоставления мужчинам небольшого отпуска в течение месяца после рождения ребенка, свидетельствуют данные Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ).

Из данных, опубликованных на сайте ВЦИОМ, следует, что «79% россиян в той или иной степени поддерживают точку зрения, что предоставление молодым папам одной недели оплачиваемого отпуска в течение месяца после рождения ребенка будет способствовать укреплению семьи».

Также россияне поддержали предоставление отцам одного месяца оплачиваемого отпуска в течение трех лет от рождения ребенка (85%).

По мнению 83% опрошенных, введение дополнительной выплаты семьям при рождении третьего ребенка тоже положительно скажется на семье.

Россияне считают, что ответственным можно назвать отца, если он материально обеспечивает семью (36%), проводит время с ребенком, занимается его обучением прикладным навыкам, организовывает развивающие игры (35%), учит ребенка решать конфликты и находить решения в сложных ситуациях (28%), принимает активное участие в образовательном процессе (26%), прививает ребенку навыки здорового образа жизни (25%), интересуется его личной жизнью (24%), а также заботится о физическом развитии ребенка (23%).

Большинство респондентов (68%) считают, что в настоящее время отцы стали чаще прислушиваться к детям, в то время как 22% придерживаются обратной точки зрения.

62% высказали мнение, что отцы стали больше интересоваться жизнью ребенка, не согласны с ними 30%. 59% утверждают, что отцы чаще выражают любовь к детям, 28% высказали обратное мнение. По мнению 57% респондентов, отношения отцов и детей стали более доверительными, 33% не согласились с этим.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 16 июня 2020 года среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее Евросоюз решил ввести обязательный отпуск для отцов после рождения детей.

В 2019 году россияне в опросе ВЦИОМ высказались о способности отцов ухаживать за детьми: большинство опрошенных (70% в 2019 году и 72% в 2017 году) убеждены в способности отцов ухаживать за детьми и вести домашнее хозяйство не хуже женщин.

При этом 58% россиян (против 56% в 2017 году) не считали нормальной ситуацию, когда после рождения ребенка отец ухаживает за новорожденным, а мать выходит на работу. Среди опрошенных такое мнение чаще всего разделяли мужчины (62%).

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