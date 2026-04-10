Депутат: Прогнозы Жириновского базировались на его пытливости ума и глубокой аналитике

Депутат Госдумы Харченко: Через жизненный путь Жириновского можно проследить историю современной России

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Владимир Жириновский – первый политик современной России, чей юбилей мы отмечаем по указу президента Владимира Путина. Это максимально емко характеризует масштаб личности основателя ЛДПР», – пояснила депутат Госдумы Мария Харченко.

Экспозиция, по ее словам, организована так, что через жизненный путь Жириновского можно проследить новейшую историю нашей страны. «Он сделал многое для становления политической системы современной России и стал одним из основоположников многопартийной системы», – напомнила парламентарий.

По ее словам, нельзя не упомянуть и прогнозы Жириновского – о внутренней и внешней политике, об общественных явлениях и тенденциях, которые до сих пор сбываются. «Думаю, они базировались не только на его природном даре, но и на пытливости ума и глубокой аналитической работе», – продолжила спикер.

При этом, подчеркивает Харченко, будучи одним из самых значимых политиков России, Жириновский никогда не забывал о проблемах простых граждан. Он всегда старался помочь каждому, кто к нему обращался. «В том числе поэтому он остался для нас, однопартийцев, отцом и учителем», – призналась собеседница. Лично ей, делится депутат, посчастливилось познакомиться с Жириновским на молодежном слете: «Я пришла в ЛДПР сразу после школы и с тех пор работаю с партией по принципам, заложенным одним из основателей нашей политической силы».

«Думаю, самому Жириновскому тоже очень понравилась бы выставка, – резюмирует Харченко. – Он любил массовые народные мероприятия, где люди могут стать ближе к политике. Депутаты от ЛДПР организуют посещение экспозиции жителями всех регионов страны. Также здесь работают лектории и скоро запустят новые проекты».

В пятницу в московском «Манеже» председатель ЛДПР Леонид Слуцкий открыл выставку «Жириновский. Продолжение. ЛДПР», приуроченную к 80-летию основателя партии Владимира Жириновского.

В церемонии приняли участие члены оргкомитета по подготовке и проведению празднования 80-летия Жириновского, председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а также депутаты ЛДПР, сенаторы и партийный актив.

Слуцкий провел для гостей первую экскурсию по всем девяти «станциям» следования легендарного агитационного поезда Жириновского – магистрального образа выставки, ставшего метафорой его жизненного пути.

Слуцкий подчеркнул, что слово «продолжение» не случайно включено в название выставки. По его словам, это символизирует продолжение борьбы за идеи и ценности, которые были заложены основателем ЛДПР. «Выставкой мы хотели еще раз вспомнить, наверное, самого яркого политика современной России, дело которого растет, крепнет и развивается. И имя этому делу – ЛДПР. Жириновский мечтал об обществе, где будет править инициатива, где будет экономика, основанная на знаниях, где будет уважение к человеку труда, к человеку старшего возраста, где будет снова лучшая в мире система образования. Мы делаем все, чтобы его прогнозы стали реальностью, чтобы люди, а это главный прогноз и главный план, жили в великой стране достойно», – сказал Слуцкий.

Посетителям представлено более трех тыс. предметов, связанных с Жириновским – редкие документы, агитационные плакаты, фотографии, рукописные письма. Один из ключевых артефактов – агитационная «Буханка» – УАЗ-452, на которой политик ездил по селам с громкоговорителем. Также экспозиция включает его студенческие конспекты 1959 года, русско-турецкий разговорник, печатную машинку, на которой была написана первая программа ЛДПСС и старенький чемодан с корзиной клубники.

Финальной станцией на символичном выставочном маршруте обозначена «Великая Россия» – государство, о котором мечтал Жириновский. Он говорил о возможности страны стать связующим звеном между Востоком и Западом, Севером и Югом. Также парламентарий призывал сберечь нынешние территории государства и передать будущим поколениям культурные богатства российской цивилизации.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вспомнил глубокий и уважительный характер общения между главой государства Владимиром Путиным и Владимиром Жириновским, подчеркнув его значимость. Песков подчеркнул, что 80-летие со дня рождения Жириновского – значимая дата не только для членов ЛДПР, но и для многих россиян, которые ценили его как политика и как человека.