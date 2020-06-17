Названы сроки рассмотрения жалобы Nord Stream 2 по «Северному потоку – 2»

Высший земельный суд в Дюссельдорфе получил апелляцию Nord Stream 2 AG против решения Федерального сетевого агентства Германии по строительству «Северного потока – 2», сообщил представитель инстанции.

«Иск поступил сюда и зарегистрирован под номером VI-3 Kart 211/20 (V). Назначение сроков рассмотрения последует самое ранее через два месяца», – сообщила представитель суда ТАСС.

В середине мая немецкий регулятор отказался выводить «Северный поток – 2» из-под действия Газовой директивы Евросоюза. Компания Nord Stream 2, в свою очередь, объявила, что изучит решение немецкого регулятора и возможные меры для защиты своих прав.

Компания Nord Stream 2 AG заявляла, что ситуация вокруг Газовой директивы Европейского союза не отразится на завершении строительства проекта.