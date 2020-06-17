Максим Фадеев сравнил бывших подопечных с проститутками

Продюсер Максим Фадеев сравнил музыкантов, с которыми прежде работал, с женщинами легкого поведения.

По его словам, последние пять лет он жил «в самом настоящем аду» и считал нормальным потребительское отношение к себе с их стороны.

«Еще полгода назад я думал, что это стало нормально: когда тебя обесценивают, не считаются с твоим мнением, желанием, когда ты просто являешься «едой» и трамплином для своих «деток», когда к тебе только потребительское отношение. А любовь, как у проституток, только за деньги! Только товар другой – музыка!» – написал Фадеев в Instagram.

Он отметил, что становился «богом», когда писал для подопечных хорошие песни, и врагом – когда неудачные. Если же удачная песня доставалось другому исполнителю, начинались истерики.

Фадеев добавил, что в настоящее время он осознает счастье и пишет музыку, не думая ни о чем.

«Сегодня я просыпаюсь утром и мне не страшно смотреть на телефон и ждать, что я увижу там очередную претензию, нытье или какую-нибудь мерзость про своего коллегу с лейбла», – отметил продюсер.

Ранее Фадеев раскритиковал российских рэперов. По его мнению, то, как живут и говорят такие исполнители – «это зашквар».