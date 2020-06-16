Министр Мурашко отметил «уникальное единение» россиян в период коронавируса

Все, кто принимал участие в борьбе с коронавирусной инфекцией в стране, в особенности медики, ученые и волонтеры, проявили «уникальное единение», которое вызывает чувство гордости и благодарности, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«В первую очередь, наверное, благодарность – это то чувство, которое у меня существует к медикам, производителям, научным работникам. Я думаю, что нужно отметить еще и волонтеров. Вы не представляете, какой объем звонков обращений был [с вопросом:] чем помочь», – передает ТАСС слова министра.

«Я столкнулся с таким масштабом впервые, честно. Медики видели, кто-то привозил продукты, кто-то предлагал погулять с собакой, кто-то предлагал гостиницу для размещения, кто- то питанием помогал, кто чем мог. Уникальное единение. Как раз чувство гордости за страну в этом заключается, появилась угроза, и все встали плечом к плечу», – отметил Мурашко во вторник в эфире программы «Док ток» на Первом канале.

За последние сутки в России выявлено 8248 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 545 тыс. случаев заболевания.

Ранее сообщалось, что полный отказ от ограничений из-за коронавируса возможен в феврале 2021 года.

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