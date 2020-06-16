Венгрия сохранила вето на встречи Украина – НАТО

Вето на встречи Украина – НАТО на министерском уровне, наложенное Венгрией, сохраняется, несмотря на решение альянса предоставить Киеву статус «партнера расширенных возможностей», заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«По вопросу о министерских встречах в комиссии НАТО – Украина – этот вопрос пока не решен, мы еще занимаемся поиском путей его решения», – передает слова Столтенберга ТАСС.

В конце мая Киев заявил, что не видит объективных причин для конфликта с Венгрией, выразив надежду на то, что Будапешт восстановит поддержку Киева на пути в НАТО.

Венгрия инициировала в НАТО пересмотр всех программ поддержки Украины и заблокировала заседания комиссии Украина – НАТО из-за украинского закона об образовании, ущемляющего права нацменьшинств.

На прошлой неделе Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями – как у Австралии, Финляндии, Грузии, Иордании и Швеции. В НАТО заявляли, что у Киева появятся дополнительные преимущества от сотрудничества с альянсом.