Эксперт назвал причину блокировки аккаунта «Лидеров России» в Twitter

«Лидеры России» – это кадровый проект, который набирает популярность за пределами России. Многим на Западе это не нравится», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя блокировку в Twitter аккаунта конкурса управленцев «Лидеры России».

«Достаточно того, что проект «Лидеры России» поддерживает президент страны Владимир Путин. Для американцев слово «Путин» – уже знак политической пропаганды. Хотя в случае с «Лидерами России» речь идет о позитивном проекте с хорошими результатами», – рассказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

«Лидеры России» – это кадровый проект, социальный лифт и обратная связь государства с талантливой молодежью. Молодые люди, поучаствовав в этом проекте, в перспективе будут управлять страной, бизнесом и станут фигурами международного уровня. Причем с каждым годом проект становится все более популярным за пределами России. Многим на Западе это не нравится», – пояснил собеседник.

При этом эксперт отметил, что Twitter и Facebook ведут себя в отношении российских пользователей соцсетей по-хамски. «К сожалению, отключить их на территории нашей страны мы не можем, потому что нам нечем их заменить. А вот вопрос замены – это, как мне кажется, еще одна интересная задача для «Лидеров России», – отметил Мартынов.

Ранее администрация конкурса управленцев «Лидеры России» направила запрос соцсети Twitter о причинах блокировки официального аккаунта проекта, сообщила в понедельник пресс-служба конкурса.

При этом в пресс-службе уточнили, что аккаунт в Twitter платформы «Россия – страна возможностей», флагманским проектом которой являются «Лидеры России», и конкурса «Лидеры России. Политика» заблокированы не были.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич сообщал, что социальная сеть Twitter преподнесла нашей стране «подарок» в День России, заблокировав более тысячи российских аккаунтов.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев называл Twitter «политическим фильтром, формирующим заданным образом сознание пользователей».