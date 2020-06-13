Косачев назвал Twitter «политическим фильтром»

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал социальную сеть Twitter «политическим фильтром, формирующим заданным образом сознание пользователей».

«Управляемая из США (Калифорния, Сан-Франциско) социальная сеть Twitter заблокировала 1152 российские учетные записи «из-за политической пропаганды при поддержке государства». Плюсом еще три десятка тысяч (!) аккаунтов из Китая и Турции, тоже по политическим основаниям», – написал Косачев на своей странице в Facebook.

По мнению сенатора, Twitter – это «не социальная сеть, а политический фильтр, формирующий заданным образом сознание своих пользователей». «Конструкторы «Твиттера» занимаются ровно тем, в чем пытаются обвинять нас», – констатировал Косачев, выразив удивление тем, что беспристрастности Twitter «продолжают верить и что им продолжают пользоваться».

Парламентарий уточнил, что сам отказался от аккаунта в этой соцсети почти три года назад.

В пятницу председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич сообщил, что социальная сеть Twitter преподнесла нашей стране «подарок» в День России, заблокировав более 1 тыс. российских аккаунтов.

Ранее Малькевич заявлял, что американский видеохостинг YouTube объявил информационную войну ресурсам, защищающим позиции России в мире.