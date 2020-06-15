Шукшина раскритиковала семью погибшего в ДТП с Ефремовым за «продажу страданий»

Актриса Мария Шукшина раскритиковала семью Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, за то, что вскоре после трагедии они пошли на телевидение обсуждать произошедшее.

«Когда не принимается искреннее раскаяние, когда семья погибшего, не успело остыть тело, уже заключает контракт с малаховым-борисовым, и сидя на диванах, страдает за 30 сребреников. Нет, не в искренность страданий я не верю, я не понимаю, как можно продавать свои страдания?» – написала она в Instagram.

Шукшина заявила, что не понимает тех родственников, которые «превратили страдания в бизнес».

«Но я прекрасно понимаю и поддерживаю свою подругу Свету Бодрову, которая стабильно раз в год отказывается на протяжении уже 20 лет от съемок в фильме о своем муже Сереже Бодрове», – написала она.

На ваш взгляд Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом? Да, если на это согласятся родственники погибшего

Да, реальный срок – слишком суровое наказание для актера

Нет



Актриса выразила мнение, что трагедия, коснувшаяся семей Ефремова и Захарова, «вскрыла нарыв всего общества».

«По умолчанию национальной идеей становится лозунг «хлеба и зрелищ». Таков духовный закон», – написала она.

Ранее адвокат потерпевших Александр Добровинский заявил, что родственники погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова появились на телевидении, чтобы не позволить «замять» инцидент. Он заявил, что им не платили за появление на ТВ.

Адвокат также объяснял, почему близкие Захарова отказываются от материальной помощи актера.

Напомним, вскоре после ДТП супруга Захарова появилась в программе «Пусть говорят».

В понедельник вечером Ефремов в нетрезвом виде сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada. Водитель погиб. Ефремова отправили под домашний арест.

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