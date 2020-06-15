Снижение налогов и отсрочки сэкономили российскому бизнесу 650 млрд рублей

Бизнес России смог сохранить 650 млрд рублей благодаря снижению налогов и отсрочкам по ним, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании с президентом Владимиром Путиным о реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.

«Первое направление – это предоставление отсрочек по обязательным платежам и снижение налогов. Благодаря этим мерам 650 млрд рублей – это те средства, которые были оставлены у бизнеса в виде снижения налогов, отсрочек – то, что помогает бизнесу эту ситуацию пережить и перезапуститься», – передает слова главы ведомства ТАСС.

Решетников добавил, что компании и граждане реструктуризировали кредитов на 270 млрд рублей в рамках мер господдержки. На малые и средние предприятия приходится 140 млрд рублей.

«Всего у нас общий объем реструктуризации составил 255 тыс. компаний и граждан, общий объем проведенных реструктуризаций – 270 млрд рублей, в том числе 60 тыс. предприятий МСП на 140 млрд рублей», – добавил министр.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что национальный план восстановления российской экономики включает в себя новые меры поддержки объемом примерно 430 млрд рублей, из них 133 млрд рублей заложены на 2020 год и 300 млрд рублей – на 2021 год.