В Якутии по нацпроекту началось строительство стационара для престарелых и инвалидов

Началось строительство нового спального корпуса для стационарного социального обслуживания престарелых и инвалидов в якутском Олекминске по нацпроекту «Демография», сообщили в пресс-службе минтруда Якутии.

«Строительство спального корпуса на 200 мест обойдется в более 874 млн рублей. Из них в текущем году будет освоено 110 млн рублей, большая часть предусматривается из средств федерального бюджета», – передает «Интерфакс» сообщение пресс-службы.

Генподрядчик должен выполнить все работы и сдать объект в эксплуатацию в 2022 году.

Учреждение стационарного социального обслуживания престарелых и инвалидов в Олекминске было создано в 1927 году. В настоящее время там проживают 376 человек со всей республики, за которыми ухаживают 224 работника.

Национальный проект «Демография» рассчитан до 2024 года, входит в число 12 проектов, объявленных в «майских указах» президента.