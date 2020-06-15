Евангелие впервые перевели с церковнославянского на русский

Всемирный союз староверов сделал перевод Евангелия с церковнославянского на русский язык, сообщил глава союза Леонид Севастьянов.

Он подчеркнул, что «перевели именно с церковнославянского» – это сделано впервые. Как пояснил Севастьянов, прежде «считалось, что переводить Евангелие на русский можно только с греческого или иврита». Он указал, что «первый перевод Евангелия на церковнославянский был сделан с латыни, а не с греческого». В результате, по его словам, «есть расхождение между русскоязычным текстом и тем, что читают в храмах», передает РИА «Новости».

За основу был взят текст Московского Евангелия 1652 года. Перевод сделан, чтобы люди лучше понимали происходящее на богослужении. При этом Севастьянов подчеркнул: «Мы не сторонники русификации богослужения. Наоборот». По его словам, благодаря переводу «люди дома или в храме могут взять эту книгу – и им станет понятнее, что происходит на службе, ведь там все на церковнославянском».

Союз также готовит к выпуску перевод на русский учебника церковнославянского языка.

Напомним, пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков заявил, что изучение основ церковнославянского языка было бы целесообразно включить в школьную программу в России.

Церковнославянский язык является богослужебным языком Русской православной церкви.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл официально разрешил во время богослужений чтение некоторых текстов на современном русском языке.

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