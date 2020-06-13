Пособия и выплаты планируется назначать без предоставления справок

Премьер-министр Михаил Мишустин в субботу подписал распоряжение о назначении социальных пособий и выплат без предоставления справок гражданами, сообщила пресс-служба российского правительства.

«Гражданам для получения социальной поддержки не придется собирать справки. Необходимые сведения госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, в том числе семьям с детьми от 3 до 7 лет, будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия», отмечено в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что выплаты назначаются на региональном уровне. Как показала практика, у органов исполнительной власти субъектов нет доступа к некоторым сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок у гражданина достоверно оценить, нуждается ли он в социальной поддержке.

Так, распоряжением предусмотрено расширение перечня информации, которой смогут пользоваться региональные власти для назначения выплат. Речь идет в том числе о данных Фонда социального страхования, Пенсионного фонда России, Росреестра и ФНС, отмечено в сообщении.

Напомним, в апреле президент Владимир Путин распорядился сделать оформление пособий максимально простым и необременительным в дистанционном порядке. Такая мера касается в первую очередь выплат родителям детей от трех до семи лет, потерявшим работу.